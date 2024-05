Adobe muscle Express pour les entreprises (avec encore plus d’IA générative)

Adobe vient de dévoiler une nouvelle version d’Adobe Express pour Entreprises, sa solution de création de contenus marketing optimisée par l’Intelligence artificielle générative maison, Firefly.

« La forte demande en matière de contenu personnalisé pousse les entreprises à trouver des solutions pour accélérer la production et créer du lien avec le consommateur, toujours au service de la marque », affirme Govind Balakrisnan, SVP Express Product Group et Creative Cloud Services chez Adobe.

Cette mise à jour apporte de nouveaux outils d’automatisation et d’IA comme le modèle Firefly Image Model 3 pour générer des visuels photoréalistes, ainsi que des fonctionnalités de gestion de marque renforcées.

Elle intègre également des options comme « Generate Copy » pour créer et tester du contenu textuel.

Les entreprises pourront aussi personnaliser les modèles Firefly selon leur identité visuelle grâce aux futurs « Firefly Custom Models ». Le « template locking » permet par ailleurs de verrouiller les éléments de marque approuvés pour un meilleur contrôle (cf. illustration ci-dessous).

Adobe Express : un outil de création de contenu pour les métiers

Pour mémoire, Adobe Express permet aux équipes marketing, commerciales et de communication de créer des supports visuels conformes aux chartes graphiques. Il s’intègre avec d’autres applications Adobe comme Photoshop ou Illustrator et une banque d’images comme Adobe Stock.

Express permet de contrôler les éléments de l’identité de la marque en bloquant des éléments graphiques du template.

Selon l’éditeur, l’outil – avec l’accompagnement adéquat d’un cabinet de conseil (comme IBM Consulting) – permettrait de réduire les délais et les coûts de production de contenus jusqu’à 70 % et d’augmenter jusqu’à 30 % la capacité de gestion des projets (dans le cadre du « content supply chain »).

Les équipes marketing d’Adobe utilisent Adobe Express pour entreprises en interne. L’équipe chargée des réseaux sociaux utilise ses modèles pour créer et activer plus rapidement de nombreux contenus. Résultats, selon Stacy Martinet, VP marketing strategy & communications de l’éditeur, le délai de publication aurait été multiplié par 12, l’engagement de 35 % et les coûts réduits de 17 %.

Un prochain add-on pour Microsoft 365

Adobe prévoit par ailleurs de développer une extension pour Microsoft Copilot, afin de générer du contenu directement depuis les applications Office « qu’il s’agisse de vidéos, d’animations, de contenus à destination des réseaux sociaux, de bannières ou autres, directement dans le chat Copilot et sans modifier le workflow », liste l’éditeur.

Ironie du calendrier, l’annonce de ces nouveautés qui musclent Express arrive quelques heures seulement après une autre déclaration : celle d’un des concurrents d’Adobe Express dans les outils de créations de contenus accessibles aux métiers et aux non créatifs, Canva, qui veut lui aussi cibler les grands comptes.