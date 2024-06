ESN : Axido (groupe Proxiteam) confronté à une cyberattaque

Axido, et le site Web de sa holding, le groupe Proxiteam, ne répondent plus. Et ce ne sont pas les seuls. Les clients ont commencé à être informés par mail et l’accueil téléphonique fait était d’un « incident de sécurité » ayant justifié l’isolement du système d’information.

Dans une déclaration adressée à la rédaction, l’ESN confirme faire face à ce qu’elle désigne comme une cyberattaque et chercher à en « limiter tous les impacts ».

A cette fin, le système d’information d’Axido a été isolé et, prudence oblige, « à ce jour, nos investigations n'ont révélé aucune fuite de données sensibles ou personnelles ». Ces investigations sont menées avec « l’aide d’un cabinet d’expertise indépendant recommandé par l’Anssi ». Les « autorités compétentes » ont été contactées et une plainte va être déposée.

Dans sa déclaration, l’ESN souligne que « la nature et la complexité de cette attaque nécessitent un processus d'investigation approfondi et rigoureux de l’identification (avec une analyse complète de l'attaque pour comprendre son origine, ses méthodes et son étendue) jusqu’à la restauration (l’élimination de toute présence de l'attaquant et la pleine sécurisation de nos systèmes) ». Ce qui est susceptible de prendre du temps.

Selon nos informations, Axido aurait été alerté mercredi 12 juin au soir d’une possible de compromission d’accès à privilèges. Quelques jours plus tôt, un tel accès avait été mis en vente sur un forum notamment fréquenté par des cybercriminels, pour une entreprise française de services numérique susceptible de correspondre à Axido.