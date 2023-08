Stormous et GhostSec tentent de faire chanter Econocom

Ce samedi 19 août, GhostSec et Stormous revendiquent un vol de données sur le système d’information d’Econocom. Plus de 70 giga-octets de données seraient concernés, selon le premier groupe de cyber-délinquants, partenaire du second pour la diffusion des fichiers.

A première vue, les données divulguées peuvent donner l’impression d’un recyclage de celles volées à Econocom à l’automne 2020, par Pysa, et publiées sur un site accessible via Tor, au début du mois de janvier suivant. Mais certains fichiers présentent une date de création trop récente pour cela, laissant à suspecter une nouvelle intrusion, plus récente.

Sollicité ce lundi 21 août sur cette question par la rédaction, ni le service de presse d’Econocom, ni la personne chargée des relations investisseurs n’a répondu à répondu à notre e-mail, à l’heure où ces lignes sont publiées.

Joint par e-mail en début de semaine, le groupe Stormous, sorti d’une certaine torpeur plus tôt cette année, a assuré n’avoir aucun lien avec Pysa. Surtout, GhostSec a assuré à la rédaction qu’il s’agissait bien d’une nouvelle cyberattaque : « il s'agit d'une nouvelle brèche, les fichiers sont anciens et nous publierons bientôt de nouveaux échantillons. Nous sommes en train d'organiser davantage de données et d'informations à leur encontre ». Et de revendiquer avoir eu « un accès total », « une semaine avant » la revendication. Mais sans préciser ce à quoi le groupe avait eu accès.

Depuis, de nouveaux fichiers et dossiers ont effectivement commencé à être divulgués sur le site vitrine de Stormous – accessible de manière pour le moins erratique.

Il aura fallu attendre ce mercredi 23 août pour que l’entreprise de services numériques (ESN) réagisse publiquement, en publiant un communiqué sur son site Web. Dans celui-ci, Econocom « annonce une alerte de cybersécurité sans impact significatif à ce stade ». Et d’indiquer que « les investigations en cours montrent que la compromission se limite à un dossier partagé. Aucune fuite d'informations sensibles n'a été identifiée à ce jour ».

L’ESN assure en outre faire « tout son possible pour limiter l'ampleur du problème, contenir la fuite de données et en limiter l'impact ».