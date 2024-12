Ransomware : Ecritel victime d’une cyberattaque impliquant Hunters International

Ce 17 décembre au matin, ransomware.live le repère : une cyberattaque contre l’entreprise de services numériques (ESN) française Ecritel apparaît sur le site vitrine de l’enseigne de rançongiciel Hunters International.

La revendication est assortie de miniatures de captures d’écran suggérant des documents contractuels et d’architecture réseau, voire même des interfaces d’outils d’administration d’infrastructure IT, ou encore… le plan de sécurité du système d’information (PSSI) d’Ecritel, lequel inclut une « politique de sensibilisation à la sécurité (PSSSI) ».

Au total, Hunters International revendique le vol d’environ 270 Go de données et présente l’attaque en indiquant avoir eu recours au chiffrement – ce qui n’est pas systématique pour les affidés de l’enseigne de ransomware.

Dans un communiqué de presse daté du 16 décembre et transmis à la rédaction, Ecritel « déclare avoir fait face à une attaque majeure » le 8 décembre et « l’avoir déjouée dans le contexte d’une forte recrudescence des cyberattaques, conséquence des tensions géopolitiques actuelles ».

Ecritel évoque une « tentative d’intrusion » avant été « rapidement détectée et arrêtée, sans effet sur la continuité de l’activité ». Pour l’ESN, cet incident « n’a engendré aucun impact ou dysfonctionnement sur les plateformes de ses clients ».

Selon Ecritel, les attaquants prétendent « avoir interrompu [son] activité et mis la main sur des données sensibles de la société », ce que l’ESN « dément ». Et d’assurer qu’après un « contrôle total de son infrastructure, [l’] analyse et [l’] audit par une société tierce certifiée PASSI, seul un serveur interne de documents de travail des collaborateurs d’Ecritel a été compromis et partiellement exfiltré » dans le cadre de cette cyberattaque.

Ecritel rappelle disposer d’environnements certifiés « ISO 27001, HDS, PCI DSS, en cours de qualification SecNumCloud et régulièrement audités ». Nous avons demandé à Ecritel de préciser le vecteur d’intrusion initial. Nous mettrons à jour cet article si (et quand) cette information nous parvient.