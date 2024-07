Mémoires pour puces IA : SK Hynix investit 57 milliards de dollars

Face à la demande croissante de puces AI alimentée par la popularité des modèles de langage de grande taille, la demande de mémoire informatique augmente également.

En réponse à cette demande, SK Hynix, une entreprise sud-coréenne qui fournit des puces mémoire à des fabricants de puces AI tels que Nvidia, a révélé des projects d'investissement dans ses capacités de production dédiées à hauteur d'environ 75 milliards de dollars d'ici 2028.

Cette annonce, le 30 juin, intervient après que la Corée du Sud a déclaré le mois dernier qu'elle commencerait à accorder un soutien financier totalisant environ 19 milliards de dollars aux fabricants de puces éligibles.

SK Hynix prévoit d'investir environ 80 % des 75 milliards de dollars dans des puces mémoire à haute bande passante (HBM).

Les puces mémoire à haute bande passante consomment moins d'énergie que les autres, tout en présentant une densité et des performances bien plus élevées. Les puces embarquant de la mémoire HBM coûtent dix fois plus chères que les processeurs conventionnels qui n’intègrent que de la mémoire cache, mais l’économie d’échelle fait qu’un cluster de serveurs équipés de telles puces coûte finalement moins cher.

Une demande de puces mémoire

D'autres fournisseurs de puces mémoire, tels que Micron et Samsung ont, comme SK Hynix, épuisé leurs stocks de puces pour 2024 et 2025.

Le résultat est une forte demande pour de mémoire pour les puces AI, surtout à mesure que cette technologie est de plus en plus intégrée dans divers domaines tels que les appareils mobiles et les centres de contact.

« En gros, il va y avoir cette croissance continue et cette demande pour cela, » a déclaré Dan Newman, analyste du Futurum Group. « Vous voyez cette demande massive pour les puces AI. »

Bien que des géants technologiques tels que Google, Meta et Microsoft achetent des milliers de GPU auprès de Nvidia, il y a toujours un besoin de mémoire suffisante dans les systèmes AI, ajoute Dan Newman. « Tout le monde parle de la possibilité d'obtenir suffisamment de puces Nvidia, mais il faut aussi pouvoir accéder à suffisamment de mémoire, » souligne-t-il. « Si nous voulons continuer à entraîner des modèles plus grands et continuer à offrir l'AI dans plus de nos applications, nous devons avoir l'accès nécessaire à la mémoire et au calcul pour cela ».

Ce besoin presque insatiable d'accès au calcul et à la mémoire est ce qui pousse SK Hynix et ses concurrents tels que Samsung et Micron à chercher à augmenter la production de leurs mémoire pour puces AI.