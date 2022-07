Semiconducteurs : les USA votent enfin le Chips Act

Après de longs mois de faux suspens, le Sénat américain vient finalement de voter le Chips Act, soit une subvention directe de 52 milliards de dollars d’argent public sur cinq ans pour muscler la production de semiconducteurs sur le sol des USA. 39 mds $ seront attribués à la construction ou à la rénovation d’usines. C’est-à-dire les projets de l’Américain Intel, mais aussi de son concurrent direct, le Taiwanais TSMC, qui a promis de venir étendre ses chaînes industrielles loin d’une menace d’invasion chinoise.

Les 13 mds $ restants seront consacrés à la R&D, ou plus exactement aux entreprises qui conçoivent des designs de puces et s’engagent à les faire fabriquer aux USA.

Les entreprises qui profiteront de cette subvention directe pourraient par ailleurs bénéficier d’une réduction d’impôts sur les cinq prochaines années. Le chiffre de 24 milliards de dollars de taxes non réclamées est évoqué, mais les sénateurs américains ne semblent pas encore être tombés d’accord.

Intel à la manœuvre

De son côté, Intel a surtout pour objectif de résoudre son problème industriel. En laissant filer la production des puces pour mobiles vers les usines asiatiques durant les années 2010, il les a laissées s’enrichir. Et se moderniser. Au point qu’elles produisent aujourd’hui pour ses concurrents AMD et Nvidia des processeurs avec des circuits plus denses et plus économes en énergie que ses propres Core et Xeon. Conséquence, depuis 2020, l’hégémonie d’Intel dans les processeurs pour serveurs et PC s’effrite. AMD vend à présent un quart des processeurs x86, toutes catégories confondues. Apple fait désormais fabriquer les processeurs de ses 7 millions de Mac trimestriels chez TSMC.

Pour rattraper son retard, Intel a besoin d’avoir des usines aussi modernes que celles de TSMC. Il lui faut 20 milliards de dollars pour construire deux fonderies de circuits sur un nouveau site, 10 milliards de dollars pour moderniser les fonderies sur un site existant, 5 milliards de dollars pour bâtir un site qui assemble les circuits en puces et encore 5 milliards de dollars pour la R&D.

Pat Gelsinger est allé demander ces fonds aux USA et en Europe, ce qui a conduit aux programmes Chips Act de part et d’autre de l’Atlantique. D’ici à 2027, sa stratégie consiste à construire dans l’Ohio et en Allemagne, à moderniser en Arizona et en Irlande, à assembler au Nouveau-Mexique et en Italie, ainsi qu’à développer dans l’Oregon et en France.

L’argent public ne doit servir qu’à faire sortir de terre les différentes chaînes de production. Pour les rentabiliser, Intel veut les louer en partie aux autres concepteurs de puces. C’est le propos de sa nouvelle filiale IFS (Intel Foundry Services). Parmi les premières prises de guerre, le Taiwanais Mediatek, qui dessine des puces intégrées pour smartphones, a annoncé cette semaine qu’il confierait une partie de sa production à IFS, dans le but de diversifier la provenance géographique de ses fournisseurs.