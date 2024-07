Cyberhebdo du 12 juillet 2024 : attaque majeure contre le groupe minier Sibanye-Stillwater

Bienvenue dans cette nouvelle édition du Cyberhebdo, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur les cyberattaques qui ont marqué l'actualité.

La semaine dernière a été modérément mouvementée avec un total de sept cyberattaques rapportées dans les médias internationaux. Ces incidents ont touché divers secteurs et pays, soulignant une fois de plus la nature globale et omniprésente des menaces cybernétiques.

Parmi les pays affectés, les États-Unis se démarquent avec deux cas rapportés, faisant de ce pays le plus représenté dans notre revue de presse cette semaine. Les autres incidents ont été signalés en France, en Belgique, en Afrique du Sud, en Allemagne et au Brésil, illustrant la portée mondiale de ces attaques.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

04/07/2024 - Ville d'Ans (BEL)

La Ville d'Ans a été victime d'un piratage informatique, ce qui a impacté les services aux citoyens. Malgré cela, les services de la Ville restent accessibles, bien que certaines opérations soient limitées ou nécessitent des démarches spécifiques. Les citoyens peuvent consulter le site internet de la Ville pour obtenir des informations détaillées sur la disponibilité des services. (source)

07/07/2024 - Université de sciences appliquées de Francfort (DEU)

L'université de sciences appliquées de Francfort a été victime d'une attaque informatique sérieuse, qui a rendu impossible l'accès à ses systèmes et services en ligne, y compris les courriels et les appels téléphoniques. Les pirates ont réussi à accéder à certaines parties de l'infrastructure IT de l'université samedi soir, mais l'ampleur de l'attaque et les objectifs des hackers restent inconnus. Les services en ligne de l'université, y compris les inscriptions en ligne, sont actuellement indisponibles, mais les cours en présence continuent comme d'habitude. (source)

09/07/2024 - Ville de Mahina (FRA)

La ville de Mahina, en Polynésie française, a été victime d'une cyberattaque mardi dernier à 4 heures du matin, paralysant les accès aux données du NAS et aux serveurs. Les équipes informatiques de la mairie ont intervenu pour déconnecter le réseau et rechercher les menaces potentielles. Une enquête est en cours d'instruction, menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale de Papeete. (source)

09/07/2024 - Comté de Clay (USA)

Le comté de Clay, dans l'Indiana, a été victime d'une attaque avec ransomware qui a entraîné la fermeture du palais de justice et du département de la santé, le 9 juillet 2024. L'attaque, qui aurait été menée par un groupe de cybercriminels liés à la Russie, a rendu inaccessible les données du comté et a nécessité la fermeture des bureaux pour une durée indéterminée. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l'ampleur de l'attaque et restaurer les services. (source)

10/07/2024 - District scolaire de Goshen (USA)

Le district scolaire de Goshen, dans l'État de New York, a été victime d'une cyberattaque, entraînant la fermeture de ses systèmes informatiques. Les autorités ont lancé une enquête pour déterminer l'origine et l'étendue de l'attaque. Les cours ont été maintenus, mais les activités administratives et les communications ont été perturbées. (source)

10/07/2024 - Sibanye Stillwater (ZAF)

La société minière Sibanye Stillwater a été victime d'une cyberattaque avec ransomware qui a perturbé certaines opérations à ses sites miniers du Montana. Les systèmes informatiques ont été mis hors ligne, mais certains ont commencé à être rétablis. L'usine de Columbus, qui emploie plusieurs centaines de personnes, a été particulièrement touchée, mais les travailleurs sont restés sur le site. (source)

10/07/2024 - Jaboatão dos Guararapes (BRA)

La mairie de Jaboatão dos Guararapes, au Brésil, a été victime d'une cyberattaque internationale dans la nuit du 10 juillet, entraînant la suspension de services en ligne tels que l'agenda CadÚnico et le portail de la mairie. Les autorités ont signalé l'incident à la brigade des crimes cibernétiques et travaillent à rétablir les services dans les 72 heures. Cet incident suit une série d'attaques ciblant des organismes publics au Brésil. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.