Storj, le courtier du stockage, rachète Valdi, le courtier des GPU

Storj, qui commercialise un service de stockage en ligne dont la particularité est d’être réparti sur les disques non utilisés de datacenters partenaires, rachète Valdi, qui revend de la même manière du temps de calcul non utilisé sur les GPU d’autres datacenters partenaires. La fusion de ces deux spécialistes de la récup de ressources informatiques à prix cassé doit permettre à Storj de proposer des services d’infrastructure peu chers aux entreprises qui ont besoin d’affiner l’entraînement de grands modèles d’IA à partir de leurs propres données.

« Notre offre permettait aux entreprises de trouver des ressources GPU dans un contexte où l’offre pour ce type de puissance de calcul est inférieure à la demande. Mais ces entreprises avaient intrinsèquement aussi besoin de capacité de stockage pour leurs charges de travail en IA. De fait, réunir nos deux entités apporte une solution cohérente aux clients, tout en permettant à l’activité de Valdi de décoller », commente, dans un communiqué, Nikhil Jain, l’actuel PDG de Valdi.

« L’achat de ressources de calcul à la demande est sans doute utile aux entreprises qui veulent tester l’IA sans pour autant s’engager durablement avec un fournisseur. Mais il est certain que pour que l’offre soit réellement avantageuse, il fallait que les entreprises puissent aussi accéder à des capacités de stockage peu coûteuses », observe l’analyste Ray Lucchesi du cabinet de conseil Silverton Consulting, au micro de nos confrères de Techtarget USA.

« L’un des avantages de l’offre combinée de Storj et Valdi est que les entreprises n’ont pas à payer les coûts d’extraction imposés par les hyperscalers, quand il s’agit d’injecter les données qu’ils hébergent dans des services de calcul qu’ils n’hébergent pas », ajoute-t-il.

Louer des ressources de pointe avec une carte bleue ou une cryptomonnaie

Dans les faits, Valdi proposait déjà à ses clients de souscrire à l’achat d’espace de stockage en ligne chez Storj. Il le faisait d’autant plus que les deux prestataires vont parfois puiser dans les mêmes data centers les ressources inutilisées qu’ils revendent.

Ces data centers sont, dans la plupart des cas, bâtis par des prestataires un peu partout dans le monde, dans le but de commercialiser du cloud privé à une clientèle locale. Ils sont souvent surdimensionnés pour parer aux pics de demandes. En attendant que ces pics arrivent, la revente des capacités non utilisées à Storj ou Valdi est une opportunité de rentabilité.

Les clients de Valdi achètent de la puissance de calcul sur un portail au coup par coup, en payant par carte de crédit pour un temps de calcul défini à l’avance. Et Valdi reverse ensuite une part de cette somme au prestataire qui met à disposition du temps de calcul.

Storj fonctionne selon un modèle similaire, en utilisant les supports de stockage disponibles dans les datacenters. Mais la solution est un peu plus technique. Chaque espace de stockage vendu aux utilisateurs est physiquement réparti sur plusieurs systèmes de stockage, géographiquement éloignés. Un système de blockchain est utilisé pour garantir que seul l’utilisateur peut accéder au volume virtuel (présenté comme un volume S3, en mode objet) qui lui est attribué, quel que soit le chemin parcouru pour accéder à ces données.

« À ce stade, on ignore si, dans le cas d’un usage conjoint avec Valdi, l’algorithme de Storj choisit les copies des données qui se trouvent physiquement au plus proche des GPU. Cela devrait être le cas, car la vitesse d’accès aux données est importante dans ce genre de calculs où l’on entraîne des modèles. Plus importante que lors de la phase d’inférence », dit Ray Lucchesi.

Par ailleurs, le fait d’utiliser une blockchain permet à Storj de vendre ses espaces de stockage dans une cryptomonnaie de son cru. On ignore l’intérêt économique que cette cryptomonnaie présente pour Storj, mais le prestataire a par le passé incité ses partenaires et ses clients à spéculer sur sa valeur. Cette cryptomonnaie doit à terme servir à acheter d’autres services en ligne, notamment l’accès à des outils pour les développeurs..