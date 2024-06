Récit d’une migration Cloud à haut risque pour le SI-SAMU

À la fois régulateur du secteur de la santé, mais aussi promoteur de l’e-Santé et opérateur de services IT, l’ANS (Agence du Numérique en Santé) vient de mener une migration à haut risque. L’application SI-SAMU, qui gère notamment les appels au 15, a en l’occurrence été migrée sur Cloud Temple, un hébergement cloud qualifié SecNumCloud par l’ANSSI.

Historiquement, les SAMU travaillent au niveau du département. Ainsi, c’est une centaine de SAMU qui collectent et gèrent les appels d’urgence.

Laurent Joubert, Directeur des opérations de l’Agence du Numérique en Santé.

« L’objectif du programme SI-SAMU lancé en 2016 était de proposer un service de haute qualité, résilient, de niveau national et qui devait permettre l’entraide entre les SAMU », rappelle Laurent Joubert, Directeur des opérations de l’Agence du Numérique en Santé, que LeMagIT a pu rencontrer lors de la conférence SantExpo Paris 2024.

« Il s’agissait alors de décloisonner ce travail départemental et surtout de permettre aux SAMU les plus fragiles, notamment la nuit, de disposer de systèmes résilients. Ainsi, l’ANS espérait élever la qualité de service IT globale des services de SAMU sur l’ensemble du territoire. »

Le projet s’inscrit dans la logique de centralisation des ressources IT de l’État. Il doit apporter une réponse nationale aux problématiques d’interopérabilité et de coûts liés à l’approche historiquement décentralisée ; problématiques qui ont été soulignées par un rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) de 2014.

Le programme est réorienté vers une approche plateforme en 2022 Unifier l’informatique d’une centaine de SAMU va s’avérer mission impossible et un arbitrage ministériel va trancher en 2022 en faveur d’une approche plateforme. Il s’agit alors de permettre aux SAMU de continuer à travailler avec leurs solutions éditeurs, tout en bénéficiant d’une plateforme technique commune. « Auparavant, les marchés passés par les SAMU étaient forfaitaires et monolithiques sur l’ensemble de leur solution. Nous avons travaillé sur une approche permettant l’intégration des éditeurs à une plateforme », explique Laurent Joubert. « Ce n’était pas gagné d’avance. Surtout du point de vue des éditeurs de logiciel de régulation médicale qui portent le dossier patient et la réponse de la régulation médicale. Nous avons dû arrêter les marchés existants et lancer de nouvelles consultations afin de trouver une solution plus agile, capable de s’adapter aux nouveaux besoins. » La plateforme devra intégrer les différents modules du SI-SAMU, mais aussi de nouveaux projets comme le SAS (Service d’Accès aux Soins), une des priorités du ministère de la Santé. D’une stratégie de marché où un seul acteur fournissait le logiciel et son hébergement, la stratégie plateforme va pousser à scinder les responsabilités entre les éditeurs, le fournisseur de la plateforme et l’infogérant chargé de son exploitation. « Ce choix a été rendu possible parce que nous avons considéré que côté cloud, le niveau d’industrialisation est suffisant pour clore tout débat sur la responsabilité en cas d’incident. Nous nous sommes appuyés sur le marché UGAP C3 pour le choix de la solution cloud et avons lancé un marché pour trouver l’intégrateur », raconte Laurent Joubert. Ce marché a été remporté par Thales pour la construction et l’exploitation du SI-SAMU.

SecNumCloud s’impose comme une évidence Pour l’hébergement de cette plateforme, le choix du Cloud apparaissait alors en ligne de la doctrine Cloud au centre du gouvernement. Même si l’ANS est à l’origine de nature HDS (Hébergeur de données de santé), étant donnée la criticité de l’application, l’équipe veut privilégier une offre SecNumCloud. À l’époque, seuls 3 acteurs bénéficiaient de ce niveau de certification : Wordline, déjà hébergeur de SI-SAMU, OVHcloud et Cloud Temple. Worldline est écarté, car il n’est pas considéré comme une offre Cloud pure. Le fournisseur ne permettait pas de confier à un tiers l’infogérance de la plateforme. Techniquement, OVHcloud ne répondait pas aux attentes de l’ANS en matière d’accès réseau et de latence pour la prise d’appel. De plus, SI-SAMU imposait l’exploitation de bases Oracle. Un seul acteur répondait aux contraintes fixées par l’ANS, Cloud Temple. Néanmoins, Cloud Temple n’étant pas un acteur connu des services de l’ANS, l’équipe préfère lancer une consultation auprès des fournisseurs Cloud référencés par l’UGAP C3. « Nous avons arrêté une liste et regardé tous les fournisseurs Cloud capables de porter la solution SI-SAMU. Nous en avons retenu cinq et, du fait de toutes les problématiques techniques et les spécificités de SI-SAMU, il est apparu que la meilleure solution était Cloud Temple. Si nous n’exigions pas explicitement la qualification SecNumCloud, des points supplémentaires ont néanmoins été ajoutés à la note finale pour le respect des critères SecNumCloud », dit Laurent Joubert. Les critères techniques imposent une qualité de service de type « Carrier Grade », notamment pour le module « Bandeau de communication », le véritable cerveau du routage des appels au 15. « Celui-ci requiert des niveaux de service qui relève de ceux des opérateurs téléphoniques, car nous n’avons pas le droit d’avoir un taux de perte d’appel du fait qu’il s’agit d’appels au 15. Cela requiert le plus haut niveau de résilience et de disponibilité », précise notre interlocuteur. Ce module s’appuie sur la gestion d’appel de Genesys. L’architecture applicative contient des composants au niveau national, mais aussi des niveaux de résilience au niveau local, avec une topologie réseau un peu particulière. « Nous avons aussi besoin d’un certain niveau de personnalisation, avec notamment l’accès à des serveurs Bare Metal. D’autres hébergeurs proposaient des serveurs Bare Metal à leur catalogue, mais pas avec le bon niveau de support ni de gestion des configurations. Nous avons fait un compromis entre un cloud haute disponibilité, une bonne latence réseau, la capacité à porter Genesys et Oracle RAC, autant de capacités que n’offrent pas les autres fournisseurs Cloud européens. »