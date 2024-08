Blockchain : l’essentiel sur Algorand

Algorand est une blockchain qui se distingue par plusieurs éléments clés. Elle met en avant son efficacité énergétique. Son architecture monocouche (Layer 1) simplifie son fonctionnement et améliore sa scalabilité. En matière de sécurité, Algorand travaille sur des mesures de protection quantiques, pour renforcer sa résistance aux attaques futures. Et elle permet des échanges atomiques (atomic swaps) natifs, facilitant les transactions complexes sans intermédiaires.

Pour les utilisateurs, Algorand assure des transactions instantanées, avec des temps de bloc de moins de trois secondes, et une disponibilité sans temps d’arrêt. Algorand élimine également la possibilité de forks, ce qui garantit que toutes les transactions sont finales et immuables.

Ces caractéristiques font d’Algorand une option de choix pour les applications qui nécessitent une robustesse et une rapidité accrues par rapport à d’autres blockchains.

Le projet Algorand est aujourd’hui soutenu par la Algorand Foundation , une organisation dédiée à la croissance et au soutien de l’écosystème. La fondation s’engage à promouvoir un système ouvert et transparent où chacun peut participer et développer des applications sur le protocole Algorand.

Le fondateur d’Algorand est Silvio Micali. Lauréat des prestigieux prix Gödel et du prix Turing, membre du MIT, celui-ci est une autorité mondiale en mathématiques, en informatique et en cryptographie.

AlgoKit : Algorand côté développeurs

Algorand supporte divers langages de programmation, dont Python, avec l’intégration de PyTeal et l’outil AlgoKit 2.0.

AlgoKit permet aux développeurs de créer, de tester et de déployer des applications décentralisées (dApps) et des smart contracts d’une manière plus efficace que les méthodes traditionnelles de développement d’applications blockchain. En plus de Python, Algorand prend en charge Java, JavaScript, et Go, rendant le développement accessible pour une large communauté de développeurs.

AlgoKit propose des outils, des bibliothèques et des SDKs dont le but affiché est de simplifier le développement de solutions Algorand, et d’être une alternative aux options de développements Ethereum (Truffle, Hardhat Embark, etc.).

AlgoKit est un projet open source, géré par la Fondation Algorand et disponible sur GitHub sous licence MIT, ce qui permet à quiconque de l’utiliser, de le modifier et de le distribuer librement.

La nouvelle version d'AlgoKit 3.0 introduit quelques améliorations majeures. Le support pour TypeScript permet par exemple un codage plus robuste et maintenable, avec des fonctionnalités de typage statique qui réduisent les erreurs.

Autre nouveauté, l’explorateur LORa est un nouvel outil pour analyser les ressources on-chain, utilisable en réseau local, de test ou principal. Il offre une analyse détaillée des transactions, des comptes et des actifs, une flexibilité d’utilisation sur différents réseaux, et une interface intuitive pour une navigation facile.

Ces nouveautés visent à améliorer l’expérience des développeurs et à soutenir l’innovation sur la blockchain Algorand.