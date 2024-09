OCI Supercluster : Oracle veut mettre sur pied un HPC de 2,4 ZettaFLOPS

Avec OCI Supercluster, Oracle assure qu’il sera le premier à proposer un HPC doté de 2,4 Zettaflops de puissance. Comment ? En interconnectant 131 072 GPU Nvidia B200 sur l’architecture Blackwell. Ils seront déployés d’instances bare-metal. Oracle déploiera des serveurs HGX B200, doté de huit GPU pour un total de 1440 Go de VRAM HBM3e (192 par GPU), 30,7 To de stockage sur SSD NVMe local et un réseau doté d’une vitesse de 400 Go/seconde.

Avec Nvidia, il a également annoncé la disponibilité prochaine des GB200 NVL72 reposant sur l’architecture Grace Blackwell. Ces racks équipés en refroidissement liquide (18 nœuds par rack) interconnecteront 36 puces Grace et 72 GPU B200 pour un total de 13,5 To de VRAM HBM3e, 17 To de RAM, un réseau d’une capacité de 7200 Go/s et une capacité 553 pétaoctets de stockage NVMe local. Un seul domaine NVLINK offrirait une bande passante agrégée de 129,6 To/s. Les GB200 seront mis à contribution pour former un autre supercluster de plus de 100 000 GPU, avancent Oracle et Nvidia.

Ces clusters seront interconnectés en RoCEv2 à l’aide de carte NICS Nvidia ConnectX-7 et X-8 ou de switch Nvidia Quantum 2. Oracle affirme que les GPU Blackwell sortiront des usines des partenaires de Nvidia au cours de la première moitié de l’année, mais se garde bien de donner de date de disponibilité. De fait, Nvidia a reconnu des retards et prévoit la livraison des premières grosses commandes dès le premier trimestre 2025. S’ils ne sont pas foncièrement inquiets, les analystes financiers ont toutefois suggéré au géant fabless de mieux informer ses clients et investisseurs.

En revanche, Oracle prend déjà les commandes pour les instances HGX B200 et GB200.

La situation est plus claire pour les Nvidia H200, basée – comme les H100 – sur l’architecture Hopper. Là encore, Oracle proposera des instances bare-metal HGX H200 pour un total de 1 128 Go de VRAM HBM3e (141 Go par GPU), 30,7 To de stockage local NVMe et une bande passante de 200 Go/s. Ces cartes seront mises en musique dans un supercluster incluant 65 536 GPU doté d’une puissance maximale de 260 ExaFLOPS. Il devrait être disponible avant la fin de l’année.

A100, H100, L40S : trois superclusters disponibles Les offres Superclusters d'Oracle en une image. Oracle avait déjà mis en place un supercluster de 32 768 GPU Nvidia A100 (80 Go de VRAM) et un autre doté de 16 384 H100. Il en annonce un dernier, entré en disponibilité générale : il peut être doté de 3840 GPU Nvidia L40S, à partir d’instances bare-metal équipées de 4 cartes (48 Go de VRAM GDDR6, 192 au total), de 7,7 To de stockage SSD NVMe et d’une bande passante de 200 Go/s. Au vu des technologies qu’elle embarque, la L40S est davantage adaptée à l’inférence de modèles d’IA plutôt qu’à leur entraînement. Oracle a fait en sorte que les instances bare-metal L40S prennent en charge OCI Kubernetes Engine (OKE), sa distribution de l’orchestrateur de conteneurs. Oracle ne fournit pas seulement du stockage local. Il assure également le stockage de grands volumes de données à travers le réseau vers des machines dédiées. Il a présenté la disponibilité générale des serveurs OCI File Storage « haute performance » (HPMT) offrant 20,40 ou 80 Go/sec de bande passante. Ce système de stockage FSS (basé sur le protocole NFSv3) peut être raccordé aux serveurs bare-metal embarquant les A100 (40 et 80 Go de VRAM) et H100. Les machines accueillant les GPU H200, B200 et GHB200 pourront être « prochainement » rattachés à un système de fichiers parallèle Lustre, offrant une bande passante de 8 Go/s par téraoctet. Les instances L40S sont, elles, connectées à des instances File Storage ou le système de stockage objet maison d’Oracle. C’est aussi le cas pour les VM et les instances bare-metal équipées de GPU A10 (1,2 ou 4 GPU A10, 24 Go de VRAM chacune). En tout petit, Oracle précise qu’il fournit encore, au besoin, des machines ou VM propulsés par les Nvidia P100 et V100. Ces superclusters s’adressent plus particulièrement aux fournisseurs de grands modèles de langage et toutes entreprises qui comptent entraîner des LLM sur de gros volumes de données. Le stockage en réseau ne convient pas à tous les usages. « Concernant les exigences de stockage pour les charges de travail GPU, cela dépend du type de charge, inférence ou entraînement. L’entraînement est plus intensif en matière de volume de données sollicité. L’inférence ne l’est pas », précise Mahesh Thiagarajan EVP, Oracle Cloud Infrastructure chez Oracle. En matière d’entraînement, le porte-parole d’Oracle distingue trois segments de clients. Il y a d’abord les « débutants », qui manipulent de petits volumes de données. Ils ont besoin de performances modérées avec un débit de lecture d’environ 1 To/s. Les utilisateurs intermédiaires travaillent avec des volumes de données à l’échelle du pétaoctet (par exemple des données textuelles issues d’internet) et ont besoin de performances élevées. « Les clusters GPU doivent offrir un débit de lecture 8 à 10 fois supérieur ». Enfin, les utilisateurs avancés traitent des centaines de pétaoctets de données multimodales (images, vidéo). Ils sont les cibles de la solution basée sur Lustre. Par ailleurs, Mahesh Thiagarajan précise qu’un mécanisme de tiering automatique permet de rapatrier des données sur des espaces de stockage objet, moins coûteux.

Une activité déjà lucrative À titre de comparaison, AWS a présenté en décembre 2023 un ultracluster pouvant réunir jusqu’à 20 000 GPU H100 sur la base de 2500 instances p5.48xlarge (192, vCPU, 2 To de RAM, 8 GPU H100). Un autre ultracluster d’AWS peut embarquer jusqu’à 10 000 GPU A100. Avec Azure AI Infrastructure, Microsoft proposerait un HPC comptabilisant 14 400 GPU H100. Ces superclusters ont-ils une véritable utilité ou est-ce un simple outil marketing, un concours bien connu de la gent masculine ? « Je ne crois pas avoir d’argent pour fabriquer une voiture que je ne peux pas vendre », répond Mahesh Thiagarajan. « Je ne crois pas avoir d’argent pour fabriquer une voiture que je ne peux pas vendre ». Mahesh ThiagarajanEVP, Oracle Cloud Infrastructure, Oracle « Notre partenariat avec Nvidia est assez solide, donc nous avons un très bon accès aux GPU. Pour les clients qui souhaitent faire de l’inférence et du fine-tuning, il n’y a vraiment pas de restrictions pour le moment », assure Greg Pavlik, EVP Oracle Cloud Infrastructure, Data & AI chez Oracle. « Si vous travaillez dans le domaine de l’entraînement de modèles et que vous avez besoin de milliers de GPU pour construire des modèles, nous sommes ouverts », poursuit-il. « Nous avons également une capacité énorme à ce niveau, mais cela devient un peu plus complexe en raison du taux de remplissage de notre carnet de commandes. L’activité Supercluster a tout simplement rencontré un grand succès ». Au premier trimestre fiscal 2025, Oracle a signé 42 contrats « cloud GPU additionnel » pour un montant total de 3 milliards de dollars. Zoom, xAI (Grok 1 et 2), Cohere, Palantir, Databricks, Together.ai, l’université de Stanford, ou encore Altair sont des utilisateurs de ces infrastructures axées sur l’IA.