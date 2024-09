Stockage : Panzura met de la gouvernance dans son NAS multisite

Panzura, l’un de ces éditeurs de solutions de stockage NAS capables de partager des fichiers entre plusieurs succursales, étend son catalogue avec un nouveau logiciel de gouvernance des données, Panzura Symphony.

En substance, Panzura Symphony sert à dresser l’inventaire des données partagées entre tous les sites d’une entreprise. Qui accède à quoi avec quelle fréquence. Quels documents sont trop froids pour demeurer sur une partie du stockage dont la performance est facturée plus chère. Quels documents contiennent des informations sensibles. Combien coûte le stockage dans le détail. Quels sont les risques, en matière de cybersécurité, comme en ce qui concerne le respect des législations.

Panzura Symphony s’accompagne aussi d’une interface pour remédier aux problèmes. Elle sert principalement à déplacer les documents d’un point A problématique à un point B plus adapté, mais aussi à refacturer des services à des directions métier, ou encore à connecter de nouvelles ressources de stockage. Une fonction Dynamic Workload Placement permet de définir des règles de sorte que les fichiers soient automatiquement déplacés vers le bon endroit dès qu’ils commencent à poser des difficultés.

Cette solution s’articule d’autant mieux avec CloudFS, la solution NAS initiale, que la technologie historique de Panzura repose sur divers NAS de marques tierces installés dans les succursales et sur des services de stockage en cloud – principalement chez AWS et Azure –en guise de passerelles. Autant d’éléments qui ont des coûts différents et des règles de sécurité difficiles à harmoniser.