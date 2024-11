Stockage : CloudFS plus économe et sécurisé mais toujours pas complet

Panzura apporte à sa solution CloudFS - qui installe dans chaque succursale d’une entreprise un accès NAS vers des services de stockage en cloud - un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Microsoft Entra, ainsi que la prise en charge d'un plus grand nombre de classes de stockage AWS S3. Accessoirement, il devient possible d’exécuter localement CloudFS comme une machine virtuelle au format KVM sur un serveur Red Hat Linux (RHEL). Ces nouveautés sont celles de la version 8.4 de CloudFS, désormais disponible.

CloudFS disposait auparavant de certains contrôles de permission pour les utilisateurs et les scripts, mais la nouvelle capacité RBAC offre une vérification d'identité plus fiable grâce à l'intégration d'Entra, anciennement connu sous le nom d'Azure Active Directory. La connexion à Entra permet de personnaliser les rôles des utilisateurs et des administrateurs afin de limiter les autorisations au sein de CloudFS en ce qui concerne les actions possibles et la confidentialité des données.

Les futures mises à jour de RBAC prendront en charge la plateforme de gestion des identités Okta, indique Panzura.

Les entreprises qui utilisent la version 9.4 de RHEL ou une version supérieure peuvent désormais exécuter le logiciel CloudFS dans une machine virtuelle basée sur l’hyperviseur KVM de ce Linux. CloudFS supportait déjà d’être virtualisé sur ESXi de VMware et Hyper-V de Microsoft. Selon l’éditeur, des utilisateurs, en amont d’un probable abandon de VMware suite à ses augmentations de tarifs, auraient demandé à Panzura plus d’options de virtualisation.

Utiliser des services de stockage moins chers, dynamiquement La mise à jour CloudFS 8.4 introduit également la possibilité d'utiliser S3 Intelligent-Tiering pour le stockage en cloud sur AWS. Il s’agit d’un service proposé par AWS qui déplace automatiquement les données les moins consultées vers des services de stockage plus froids et souvent moins chers. CloudFS ne supportait auparavant que la classe de stockage S3 Standard ; les utilisateurs devaient ajuster manuellement les politiques de hiérarchisation ou de cycle de vie au sein de leurs comptes AWS. La prise en charge de l'Intelligent-Tiering permet aux utilisateurs de CloudFS de limiter leurs frais de récupération des fichiers sans pour autant ralentir leur téléchargement, car le service d'AWS gère une mise en cache pour un accès immédiat. Outre le partage entre plusieurs succursales, remplacer les disques durs d’un NAS local par un accès vers un service de stockage en cloud présente l’intérêt de coûter moins cher à l’achat. Mais il faut ensuite que le coût d’exploitation reste limité pour que la solution demeure plus intéressante. Dans un stockage en cloud, le client paie tous les moyens pour la capacité consommée.