Stockage : Komprise déplace désormais les fichiers entre les clouds

Komprise, la startup qui a développé la console Intelligent Data Management pour identifier les fichiers qu’il serait rentable de déménager en cloud, fait évoluer sa solution avec une nouvelle fonction Storage Insights. L’intérêt de celle-ci est qu’elle permet de déplacer les fichiers entre clouds, toujours à la recherche de l’hébergement le moins cher possible.

Pour mémoire, la plateforme de Komprise analyse la fréquence d’utilisation et l’âge des fichiers sur les supports de stockage d’un site. Dans ces résultats très graphiques, elle pointe les fichiers qui n’ont plus besoin des vitesses d’accès d’une coûteuse baie de disques ou de SSDs. Puis, elle propose de les déplacer vers un service de stockage en ligne moins cher, en quelques clics de souris.

Pour les analystes, l’intérêt de la nouvelle extension Storage Insights est qu’elle permet de déplacer des fichiers entre des espaces qui, normalement, sont cloisonnés. Elle y parvient en se greffant sur les APIs de vingt-cinq fournisseurs de services de stockage. Quelle que soit la technologie qu’ils utilisent, Storage Insights peut montrer dans chaque cas plus d’une vingtaine de métriques différentes, qui vont des niveaux d’activité à l’espace disponible, en passant par les coûts induits.

« La vue fournie par l’outil permet aux utilisateurs de gérer le stockage sans devoir passer par plusieurs portails ou services de gestion. Komprise a des concurrents qui proposent de dresser un bilan des fichiers stockés ; je pense à BlueXP de NetApp ou PeerFSA de Peer Software. Mais la vue unifiée, avec une hiérarchisation, qu’offre ce logiciel le rend unique », commente ainsi Steve McDowell, du cabinet de conseil NAND Research.

« Notre solution ne propose pas que des déménagements en cloud. Elle peut aussi déplacer les fichiers vers des baies de disques peu chères que possède une entreprise. Le point important est que nous apportons à nos utilisateurs un moyen de normaliser leurs propres mesures de stockage », indique pour sa part Krishna Subramanian, la cofondatrice de Komprise (à droite sur la photo).

Selon Dave Raffo, analyste chez Futurum Group, la normalisation est d’autant plus importante que chaque fournisseur de stockage – qu’il s’agisse d’un hyperscaler ou d’un fabricant de baies de disques – suit son propre modèle de tarification, souvent en fonction des services spécifiques qu’il propose. « Concrètement, si vous utilisez une baie NetApp, vous aurez tendance à choisir en cloud le service FSx for OnTap que propose AWS. Mais si un concurrent d’AWS propose un meilleur prix pour stocker vos fichiers, vous serez complètement déroutés par les différences de prix, de paramétrages et de consoles », dit-il.

Selon lui, le danger de déménager des fichiers d’un service à l’autre sans passer par une console globale est que l’entreprise cliente finit par surprovisionner de la capacité. « Et, donc, elle paie plus cher que si elle n’avait pas multiplié les stockages. Voire, elle en revient à reconsidérer ses dépenses en matière de cloud. La solution de Komprise est en quelque sorte un moyen d’éviter la fatalité de sortir du cloud », ajoute Dave Raffo.