Baies de disques NetApp : Cleondris les rend cyber-résilientes

Cleondris, cet éditeur suisse qui se focalise depuis quinze ans sur la sauvegarde des baies NetApp, passe la vitesse de la Cybersécurité avec sa dernière offre, Cleondris One. Ce logiciel ne se contente plus de sauvegarder un NAS. Il surveille aussi son activité. Et s’il détecte les prémices d’une attaque, il tire le signal d’alarme, dit à OnTap quels accès fermer et répare les dégâts qui ont éventuellement eu le temps d’être causés, en puisant dans la sauvegarde des copies saines des données.

« Nos clients qui ont pu tester Cleondris One en version beta se sont félicités qu’il permette aux équipes IT responsables des sauvegardes de mieux collaborer avec les équipes en charge de la cybersécurité. Et il ne s’agit pas uniquement de favoriser la communication ; nos clients ont constaté, lors de leurs essais, des réductions significatives des temps d’arrêt de la production après un incident », argumente Christian Plattner, le PDG de Cleondris.

LeMagIT a pu le rencontrer à l’occasion d’un évènement IT Press Tour organisé en début de mois et consacré aux acteurs européens qui innovent en matière de stockage.

Comme d’autres produits de sauvegardes qui mutent en solution d’autodéfense du stockage, Cleondris One est à ranger dans la nouvelle catégorie des logiciels de cyber-résilience.

Empêcher les cyberattaques d’atteindre les données Dans les faits, la détection des menaces s’appuie sur un moteur d’IA entraîné pour identifier tout ce qui ressemble à une tentative d’action dangereuse. Y compris quand l’attaque n’a pas de signature connue. Une console Live View permet de surveiller cette activité en temps réel. Mais, surtout, cette détection est possible en amont – c’est-à-dire sur le NAS qui partage les fichiers en production, pas seulement sur le NAS qui stocke les sauvegardes – car Cleondris a historiquement accès aux processus internes d’OnTap, le système d’exploitation des baies NetApp. C’est d’ailleurs, selon Christian Plattner, l’avantage numéro 1 des produits Cleondris par rapport à n’importe quelle autre solution de sauvegarde générique. Cleondris One est compatible avec tous les systèmes OnTap à partir de la version 9. Qu’il s’agisse de baies de stockage NetApp en datacenter, ou de leurs déclinaisons virtuelles chez les hyperscalers (Amazon FSx for NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP...). Selon Christian Plattner, Cleondris One est pleinement intégré et opérationnel en une heure seulement après avoir lancé sa procédure d’installation. Comme il est bon de conjuguer ceinture et bretelles en matière de sauvegarde, cette IA de surveillance en amont est secondée en aval par une nouvelle fonction d’immuabilité. Certaines sauvegardes sont indestructibles, même par l’administrateur, car elles sont verrouillées en écriture jusqu’à une certaine date. Le temps que d’autres sauvegardes immuables aient été effectuées.