Hasso Plattner : quel héritage le géant de l’IT laisse-t-il à SAP ?

C’est un très grand Monsieur de l’informatique professionnelle et un géant de l’industrie allemande qui tire sa révérence. Le 15 mai, Hasso Plattner a quitté le conseil de surveillance de SAP, éditeur qu’il a cofondé en 1972 avec Dietmar Hopp et trois autres anciens collègues d’IBM, et dont il a été le président pendant 21 ans.

Âgé de 80 ans, Hasso Plattner aura été la figue tutélaire des 52 premières années d’existence de son « bébé » SAP.

HANA aura d’ailleurs été le projet fétiche de Hasso Plattner. La base a vu le jour en grande partie au Hasso Plattner Institute, la faculté qu’il a fondée et financée à Postdam. À tel point que des dirigeants de SAP l’appelaient la « Hasso's New Architecture » avant 2010, année du lancement du produit sous le nom HANA.

Même s’il n’a pas tout réussi, qu’il a certainement fait des erreurs (HANA ? – lire ci-après), et qu’il laisse un héritage compliqué (mais solide), tous les observateurs estiment que Hasso Plattner aura indéniablement marqué l’industrie IT.

SAP est aujourd’hui à un autre carrefour de son histoire. L’éditeur doit faire face à des défis technologiques et commerciaux. Ceux de l’IA, bien sûr. Mais le plus important reste la question persistante des migrations de son importante base clients vers le cloud (alors qu’une majorité de celle-ci reste attachée au sur site ou « on-prem »). Cette fois, SAP devra prendre ce double virage sans sa figure tutélaire.

C’est sa vision, encore, qui amène le développement en interne de S/4HANA Cloud . Ou également l’élargissement du portefeuille produits de SAP, avec des offres comme la Business Technology Platform (BTP) pour le développement et l’intégration, comme Datasphere pour la gestion des données et, l’année dernière, avec une multitude de fonctionnalités à base d’IA et d’IA générative, dont l’assistant Joule .

Dans son pays, Hasso Plattner est déjà une « star ». SAP est l’entreprise allemande la plus importante à avoir émergé après-guerre. On l’oublie souvent, mais tous les grands groupes allemands – Volkswagen (1937), Mercedes-Benz Group (1928), Allianz (1890), BMW (1916), Siemens (1847), etc. – ont été fondés avant 1945. SAP est donc une fierté nationale.

Hasso Plattner a commencé sa carrière en 1968 chez IBM, avant d’abandonner son emploi stable et bien payé pour fonder SAP. « Ce qui est remarquable, c’est que Hasso Plattner et les autres cofondateurs ont développé le produit en collaboration avec les clients ».

HANA, erreur stratégique majeure ?

Les analystes estiment cependant que l’héritage de Hasso Plattner est multiple et qu’il a commis des erreurs, parfois majeures.

On reproche par exemple à SAP d’avoir trop tardé à redévelopper « from scracth » une offre cloud complète. Ce qui a ouvert la voie à des concurrents comme Oracle (qui l’a fait avec Fusion) et Salesforce (qui est « cloud-native »). Ceux-ci en ont profité pour lui prendre des parts de marché dans l’ERP et dans le CRM en mode SaaS.

Mais pour Holger Mueller, VP et analyste principal (allemand) chez Constellation Research, la plus grande erreur stratégique et technique de Hasso Plattner, « et de loin », aura été HANA.

Hasso Plattner au Sapphire Now 2019 (avec Nicola Leske, Chief Communications Officer de SAP)

« À l’origine, c’était une excellente idée, mais cela a pris trop de temps, consommé trop d’argent et mobilisé trop de talents », lance-t-il. « Si SAP avait utilisé d’autres bases comme celle d’Oracle [au lieu d’imposer HANA], il aurait à mon avis gagné trois ou quatre ans sur S/4”.

On pourra rétorquer que Hasso Plattner ne souhaitait pas laisser cette brique critique (la base de données) à la concurrence qui, elle, lorgnait vers l’ERP. Mais pour Holger Mueller le problème est que « les développeurs de SAP n’ont pas non plus vraiment su améliorer l’ERP avec le in-memory ». Ce qui était la promesse initiale de HANA.

On pourra aussi rétorquer qu’avec ses acquisitions stratégiques, Hasso Plattner laisse SAP dans une position fort honorable dans le cloud. Certes. Mais pour Jon Reed, le fondateur de SAP était aux premières loges des premières vagues du SaaS, et bien que visionnaire sur de nombreux points, il s’est trompé lourdement sur le CRM.

« Quand on voit l’importance de Salesforce […] on peut se demander s’il n’aurait pas été préférable pour SAP de se concentrer sur le développement d’applications métiers cloud plutôt que de construire une base de données in-memory, qui a compliqué les choses de bien des manières ; et qui l’a détourné du cloud », questionne-t-il lui aussi.