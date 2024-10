Stockage : NetApp développe la gestion des données pour se transformer

Aller au-delà du stockage de base. De plus en plus, le système d'exploitation OnTap des baies de disques NetApp va permettre aux entreprises de trier et de transcoder les données pour les applications, sur site comme en cloud public. Lors du récent salon NetApp Insight, le fournisseur n’a ainsi pas caché pas son ambition de progresser sur le marché de la gestion des données.

« Nous avons construit une structure de stockage pour unifier les données sur site et dans le cloud qui a permis aux entreprises d’être plus efficaces dans leurs métiers. Notre nouvelle étape est d’apporter l’IA aux données. Avec un ensemble d’outils pour comprendre et explorer les données afin de sélectionner celles dont vous avez besoin pour votre IA. Avec des innovations dans la traçabilité des modèles. Avec des systèmes qui vont vous permettre d’exporter vos contrôles de sécurité et de confidentialité dans votre IA », avait ainsi déclaré sur scène George Kurian, le PDG de NetApp.

Et de justifier : « les entreprises qui sont les plus avancées sont celles qui ont unifié leurs données, qui les ont bien cataloguées, qui ont une bonne compréhension de la sécurité et des contrôles pour les informations sensibles. Et qui ont une bonne maîtrise de la façon dont les données changent au cours de leur cycle de vie. »

« Les secteurs réglementés, par exemple dans les sciences de la vie, qui ont l’obligation d'avoir des données de bonne qualité, propres et cataloguées, avec les bons étiquetages, maîtrisent les techniques de l'IA beaucoup plus rapidement que les secteurs non réglementés qui n'ont pas vraiment travaillé à l’unification des données. Il y a indiscutablement un nouvel enjeu de gestion des données. »

Ne plus être un simple fabricant de matériels Un message qui semble être passé. Parmi les clients présents à la conférence, tous ceux que LeMagIT a pu interroger ont reconnu être venus en considérant NetApp comme un vendeur d’équipement de stockage, distinguable de ses concurrents par ses meilleurs services d’assistance. Et tous en repartent avec la certitude que ces outils de gestion de données vont pouvoir accélérer leurs projets. « Il est intéressant de voir comment NetApp s'éloigne du statut de fabricant de matériels de stockage, ce qu'ils étaient fondamentalement au départ, pour devenir un fournisseur de solutions de données. Ils parlent de plus en plus rarement de leurs matériels, mais beaucoup de logiciels. Parce que, finalement, sur le marché du stockage, c’est logiciel qui fait la différence à présent », commente Christian Peckart, responsable des ventes et du conseil chez Kyndryl, l’ESN autrefois entité d’IBM. « L'accent que met NetApp sur la gestion des données l’aidera à se différencier sur le marché du stockage, qui est de plus en plus concurrentiel tout en restant rigide. Le marché du stockage est en effet très standardisé. Ce qu'ils veulent faire, c'est passer de l'infrastructure de données à un marché plus vaste », estime pour sa part Brent Ellis, analyste chez Forrester.

OnTap au top des données Au-devant de ces nouveaux outils, NetApp Metadata Engine doit permettre aux utilisateurs d’OnTap d’extraire des métadonnées de leurs fichiers et autres documents stockés en mode objets. Ces métadonnées serviront de socle pour bâtir des règles de recherche et de classement depuis BlueXP, la console de contrôle de NetApp. Les utilisateurs peuvent choisir d'ingérer manuellement de nouvelles données ou de les rassembler automatiquement à partir de caractéristiques définies dans BlueXP. Tous les environnements OnTap sont pris en charge : les baies de stockage installées sur site, comme les services en ligne que NetApp propose sur AWS, Azure et GCP. Derrière, une nouvelle conception de type « architecture désagrégée » dans OnTap interconnectera toutes les baies dans un pool où s’appliqueront toutes les règles de recherche à partir duquel une application d’IA pourra travailler. Plus précisément, OnTap déplacera automatiquement les données utiles à l’IA sur les baies – a priori les plus performantes – qui seront directement connectées aux serveurs exécutant l’applicatif d’intelligence artificielle. NetApp précise que ce dispositif n’est pas restreint à l’IA générative. Il doit aussi bel et bien permettre d’entraîner des modèles. Le scénario d’usage le plus probable cependant est de vectoriser au fil de l’eau les nouveaux fichiers pour qu’ils soient immédiatement interrogeables par une IA générative, via la méthode du RAG. Le fournisseur n’a pas indiqué quand NetApp Metadata Engine et la nouvelle fonction d’architecture désagrégée seront disponibles.