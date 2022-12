Stockage : Cleondris, un couteau suisse pour NetApp

Les clients de NetApp non germanophones l’ignorent, mais il existe une boîte à outils d’appoint – un couteau suisse plutôt – pour protéger les baies de stockage OnTap contre les ransomwares et les sauvegarder simplement en cloud. C’est l’offre de l’éditeur suisse Cleondris. Elle se compose des logiciels SnapGuard, qui détecte et bloque les attaques en prenant la main sur les accès vers les baies de disque, et Data Manager, qui manipule les API d’OnTap pour sauvegarder les fichiers vers un système objet S3 tiers.

« Je suis ce dépanneur super réactif que le paquebot NetApp ne peut pas envoyer lui-même pour résoudre une problématique précise chez ses clients. NetApp fournit la technologie, Cleondris écrit les scripts, puis programme les outils qui automatisent des cas d’usage », résume Christian Plattner, le fondateur et PDG de Cleondris.

LeMagIT a pu s’entretenir avec lui à l’occasion d’un récent événement IT Press Tour organisé à Lisbonne, dédié aux startups européennes qui innovent dans le stockage. Christian Plattner explique avoir commencé à travailler avec NetApp dès 2010, pour faciliter à l’époque l’intégration d’OnTap avec les couches de virtualisation de VMware. Depuis, la clientèle germanophone de NetApp, constituée de grands comptes dans la finance et l’industrie, s’est montrée très friande de ses outils ingénieux. Aujourd’hui, le petit éditeur helvétique refuse les offres de rachat, mais se sent prêt pour partir à la conquête du reste de l’Europe.

La facilité de Norton Commander Il suffit de jeter un œil sur les écrans de ses logiciels pour comprendre leur intérêt. Data Manager, par exemple, propose de restaurer les fichiers effacés par erreur depuis une interface similaire à celle de Norton Commander. Ce fameux logiciel des années 80 avait eu l’idée toute simple de présenter deux fenêtres, une pour le répertoire source, l’autre pour le répertoire destination. Avec Cleondris, il n’a jamais été aussi facile de récupérer depuis un service S3 le document qui a disparu du répertoire de travail sur le NAS local. « Vous vous demandez certainement pourquoi nous proposons un produit de sauvegarde, alors qu’il suffit de conjuguer les fonctions d’administration d’OnTap et celles de VMware pour enregistrer des copies de secours de vos données. Sauf que ce scénario ne fonctionne que sur les toutes petites configurations, avec moins de dix machines virtuelles. Ce n’est pas tant la fonction de sauvegarde que nous apportons. C’est plutôt sa facilité d’utilisation », argumente Christian Plattner. Tous les autres outils sont à l’avenant. Loin des usines à gaz avec arborescence de menus dans une colonne à gauche – un design qui mine toutes les consoles d’administration depuis l’invention de regedit.exe par Microsoft, en 1992, dans Windows 3.1 – les interfaces de Cleondris ne montrent que les fonctions dont l’utilisateur a besoin.

Une compatibilité plus ascendante, une réactivité dans l’heure Christian Plattner défend une approche plus maligne, plus agile que les choix habituellement faits dans les outils par défaut. « Laissez-moi vous donner un exemple de l’efficacité de nos produits et de l’agilité de nos développements », lance Christian Plattner. « Les entreprises préfèrent garder en production des systèmes qui fonctionnent plutôt que risquer de les changer. Nous répondons à ce besoin. » Christian PlattnerFondateur et PDG, Cleondris « À un moment, NetApp a annoncé un accord avec AWS pour que ce dernier propose un service de NAS en ligne basé sur OnTap, AWS FSx for OnTap. Ensemble, ils suggéraient que la similitude technique entre les deux offres faciliterait les migrations des entreprises vers un fonctionnement hybride, à cheval entre le cloud et le site. Sauf que les entreprises redoutaient de devoir racheter chez AWS des outils qu’elles possédaient déjà sur site. Une heure à peine après l’annonce, tous nos outils sur site géraient AWS FSx for OnTap. » Autre exemple, la solution de sauvegarde Cleondris Data Manager est la seule dans l’univers NetApp à rester compatible avec les vieilles versions 7 d’OnTap, celles publiées il y a plus de dix ans. « Les fournisseurs vous expliquent que vous devez déployer les dernières versions de leurs systèmes pour bénéficier de toutes les fonctions. Mais ce n’est pas ainsi que réfléchissent les entreprises. Elles préfèrent garder en production des systèmes qui fonctionnent plutôt que risquer de les changer. Nous répondons à ce besoin », ajoute le fondateur de Cleondris.