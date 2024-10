Archivage : l’Europe travaille à un format de données universel, éternel

Il est urgent de faire durer les données. Tel est, en substance, le message de l’initiative européenne eArchiving, laquelle vient tout juste d’annoncer une version 2.0 de son architecture de référence et se félicite que son financement ait été reconduit, en ce début octobre pour encore deux ans.

Sous la tutelle de la Commission européenne qui l’a officialisée en octobre 2022, l’initiative eArchiving est une instance technophile qui a vocation à définir des processus (formats ouverts, métadonnées…) pour que les administrations, le secteur de la santé ou encore les industriels de l’UE cessent, d’ici à 5 ans, de devoir systématiquement déterrer des ordinateurs obsolètes quand ils veulent consulter – et comprendre – des documents vieux d’au moins une décennie.

« Il y a plusieurs problèmes lorsque vous souhaitez récupérer des anciennes données. Bien sûr, il faut parvenir à relire le support de stockage sur lequel elles se trouvent et savoir relire le format de fichier », lance Gregor Završnik, chercheur à l’université de Ljubljana (Slovénie) en génie civil et géodésique, consultant en archivage de données géospatiales et membre de l’initiative eArchiving (en photo).

« Mais il y a pire : lorsque vous êtes enfin parvenu à extraire des données sous la forme d’un tableau Excel, il vous manque encore le contexte. À quoi correspondent tous ces chiffres et tous ces textes que vous avez restaurés ? Comment ont-ils été collectés ? Avec quelle précision ? Avec quelle validité temporelle ? Sont-ils authentiques ? », questionne-t-il.

LeMagIt a pu le rencontrer à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux acteurs européens qui innovent dans le domaine du stockage de données.

Pour résoudre toutes ces questions, l’initiative eArchiving s’appuie sur le projet E-Ark, une communauté de développeurs européens qui s’attache depuis 2014 à créer des outils universels et pérennes de validation, de reformatage et d’archivage des données. L’enjeu de ces outils est de rendre les archives interopérables (grâce à un encodage commun), mais aussi réglementaires.

Passer d’un projet de chercheurs à une initiative européenne « Au début du projet E-Ark, nous imaginions créer un format universel pour les archives nationales. Mais plus nous avancions, plus nous nous rendions compte que les archives sont majoritairement conservées par ceux qui ont produit les données à l’origine, car tout le monde imagine que ces données auront une valeur commerciale grandissante au fil du temps. Il était donc pertinent de créer un standard qui permette à une entreprise de restaurer ses propres archives après plusieurs années », raconte Gregor Završnik. Problème, le projet E-Ark, seul, peine depuis le départ à fédérer les grands fournisseurs de solutions de stockage et de sauvegarde. Composé d’une dizaine d’équipes, parmi lesquelles on trouve aussi bien l’éditeur français Ever Team Software que l’Association des archivistes francophones de Belgique, et d’une quinzaine d’observateurs, dont le cabinet de conseil Serda en France, le consortium, chapeauté par l’Institut de Technologie d’Autriche, il est profondément ancré dans le monde de la recherche. L’enjeu à l’échelle de la Commission européenne, c’est qu’en transformant E-ARK en Initiative eArchiving, le contenu technique du projet puisse devenir un standard sur le marché. Une première étape est que le format d’archive universel imaginé par E-ARK est à présent normalisé ; il va correspondre sous peu à la nouvelle révision de l’ISO 14721. Pour autant, comme dit plus haut, les membres de l’initiative eArchiving doivent batailler tous les deux ans pour faire renouveler leur financement. « Si la Commission européenne peut demander aux administrations de l’UE d’adopter notre format d’archive, elle ne peut cependant obliger les entreprises à faire de même. Toutefois, son argument consiste à dire aux entreprises que si elles utilisent un format ouvert, elles ne seront plus verrouillées ad vitam æternam sur une technologie qui nécessite des outils commerciaux pour être exploitée. De plus, elles pourront librement échanger des données entre elles », argumente Gregor Završnik.