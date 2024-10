Magie de la GenAI : Lakehouse Apps devient Databricks Apps

Databricks a dévoilé la semaine dernière Databricks Apps. La suite de fonctionnalités doit permettre aux développeurs de créer et de déployer plus facilement des applications d’IA et de traitement de données.

« Les fonctionnalités de Databricks Apps éliminent certains obstacles gênants tels que la nécessité de mettre en place une infrastructure distincte pour le développement et le déploiement d’applications », déclare Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy. « Comme les usagers peuvent désormais déployer et gérer des applications directement dans Databricks, cela devrait être considérablement plus aisé ».

Databricks s’est posé depuis sa création en 2013 en pionnier du Big Data. Ses fondateurs, inventeurs d’Apache Spark, puis de Delta Lake, ont fini de théoriser la fusion des entrepôts et des lacs de données en popularisant le terme marketing Lakehouse. Au cours des deux dernières années, le fournisseur a fait de l’IA un point central, élargissant sa plateforme pour inclure un environnement de déploiement et de gestion de modèles de deep learning, de machine learning et d’IA générative.

L’acquisition de MosaicML par Databricks en juin 2023 pour 1,3 milliard de dollars a joué un rôle clé dans la création de cet environnement, la technologie de MosaicML servant dorénavant de base aux capacités d’IA et d’apprentissage automatique de Databricks. Les acquisitions ultérieures et les initiatives de développement de produits – y compris le lancement de DBRX, le LLM de Databricks – ont permis d’ajouter ces fonctionnalités.

Aujourd’hui, Databricks Apps est disponible en préversion publique sur AWS et Azure.

Databricks sort l’argument financier pour gérer plus de charges de travail D’après Databricks, ses clients doivent utiliser des plateformes d’éditeurs tiers pour compléter le développement de chatbots, d’applications analytiques alimentées par l’IA, etc. Cependant, la combinaison de données propriétaires, de systèmes d’IA tels que les LLM et des plateformes de développement tierces, risque d’entraîner des violations accidentelles de données. En outre, cela coûte cher. Le développement d’applications d’IA est complexe, risqué et coûteux en grande partie à cause des déplacements de données. Il faut d’abord trouver et extraire les données d’une plateforme de stockage, puis développer l’application dans un IDE ou une autre plateforme de data science. Enfin, l’application doit être déployée et gérée sur un environnement distinct. Databricks Apps promet de simplifier ces étapes fastidieuses. La solution intègre des frameworks tels que Dash, Flask, Gradio, Shiny et Streamlit (un outil open source dont le principal contributeur a été acquis par Snowfake). En outre, elle est livrée avec des modèles Python préconstruits censés accélérer le processus de développement. Si les développeurs préfèrent travailler dans un IDE tel que Visual Studio Code ou PyCharm, Databricks Apps les prend en charge également. Selon l’éditeur, Apps doit éliminer la gestion du déploiement avec un système managé et serverless intégré au sein de la plateforme. Quant aux aspects de gouvernance, Apps hérite des fonctions telles que le contrôle d’accès et le lignage des données accessibles via le catalogue Unity. Alors qu’AWS, Google Cloud, Microsoft et Snowflake ont tous fait de l’IA un point central du développement de leurs produits, leurs outils équivalents ne sont pas aussi intégrés que ce que Databricks a construit, selon Donald Farmer.

Rattraper Snowflake (bis repetita) « Snowflake a rattrapé son retard, mais le développement continu de Databricks est très convaincant », juge M. Farmer. « Microsoft Fabric, bien sûr, vise à devenir une plateforme unifiée similaire à Databricks, mais il s’agit toujours d’un produit inférieur. Google Cloud Platform et AWS disposent d’une large gamme de services d’IA et de ML, mais ils ne sont pas aussi profondément intégrés dans la plateforme. » Ce qu’oublie de mentionner Donald Farmer, c’est que Snowflake s’est engagé dans la prise en charge d’applications sur sa plateforme avant son concurrent. Sa place de marché, ces Native Apps, ainsi que l’acquisition de Streamlit lui ont permis de prendre un certain ascendant en matière de mise à disposition d’applications analytiques ou d’IA. Et c’est justement le type d’applications mises en avant par Databricks dans son billet de blog consacré à Apps. Outre l’IA, l’éditeur imagine que ses clients peuvent se servir de sa solution afin de développer des solutions de visualisation de données, d’analytiques ou de mesure de la qualité de données. Autant d’éléments en développement chez Snowflake depuis près de deux ans (donc en disponibilité générale ou presque). Aussi le service n’est pas véritablement nouveau. Databricks avait lancé la préversion publique Lakehouse Apps en 2023. Le renommage et l’orientation de l’offre sur l’IA générative semblent indiquer que la précédente formule n’a pas pris auprès des clients, ou qu’elle n’était pas suffisamment mûre.