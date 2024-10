Green IT : AWS ouvre son premier programme de recyclage de hardware en Europe

Amazon Web Services (AWS) muscle ses efforts pour réutiliser et recycler le hardware de ses centres de données. L’hyperscaler vient en effet d’inaugurer une première installation de logistique inverse (ou logistique retour), en Europe.

Cette installation, basée à Dublin, est conçue pour donner une seconde vie aux composants et aux matériels des centres de données d’AWS (racks de serveurs, processeurs, cartes réseau, etc.). Une autre de ses missions est d’extraire les métaux rares présents dans ces composants.

Ses opérations seront supervisées par une société d’Amazon.com, baptisée Re : Cycle Reverse Logistics (également immatriculée à Dublin).

L’installation irlandaise est la première du genre qu’Amazon ouvre en dehors des États-Unis. Le choix de Dublin paraît logique puisque d’après le site de cartographie Datacenters.com, AWS exploiterait 10 centres de données à Dublin.

Selon un dossier déposé auprès du Ireland’s Companies Registration Office, Re:Cycle Reverse Logistics Ireland a été créée en mars 2023 pour soutenir les objectifs Net Zero d’AWS. En décembre 2023, 18 personnes étaient employées par la société.

AWS affirme que la nouvelle installation ainsi que les sites industriels qui l’accompagnent auraient créé 850 emplois en Irlande.

« L’opération est axée sur la réutilisation [mais] lorsque des déchets sont générés, aucun n’est mis à la décharge. » AWS

« Cette initiative d’économie circulaire contribue à l’objectif d’Amazon d’atteindre un bilan carbone net nul en veillant à ce que moins de nouveaux composants soient produits, ce qui permet d’économiser des matières premières et de l’énergie », déclare AWS dans un communiqué.

« Alors que l’opération est principalement axée sur la réutilisation, lorsque des déchets sont générés, aucun n’est mis à la décharge ; ils sont envoyés pour un recyclage à la pointe de la technologie », ajoute l’hyperscaler.

Ce centre n’est pas le premier d’Amazon. Le groupe possède des filiales similaires dans d’autres régions du monde, notamment aux États-Unis.

Roderic O’Gorman, chef du Green Party et ministre irlandais de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse, a inauguré le bâtiment Re:Cycle Reverse Logistics.

« Les projets d’économie circulaire sont de plus en plus importants pour nous aider à construire une économie plus durable », a-t-il souligné pour l’occasion. « Nous devons travailler ensemble pour garantir que les produits, quelle que soit leur forme, puissent être utilisés le plus longtemps possible grâce à une conception, une réparation et une réutilisation intelligentes. C’est formidable de voir cette approche mise en pratique dans l’usine Amazon de Ballycoolin (N.D.R. : dans le nord de Dublin). »

Selon AWS, ses programmes de logistique inverse auraient permis d’éviter d’envoyer à la décharge 14,6 millions de composants dans le monde en 2023.

Microsoft (Azure) a lancé une initiative similaire en 2020 pour de « gérer activement les équipements informatiques en fin de vie » de ses datacenters hollandais – dixit Microsoft. Depuis, ce Microsoft Circular Center traite jusqu’à 3 000 serveurs par mois. À l’échelle, Microsoft affirme réutiliser ou recycler plus de 90 % de ses actifs en fin de vie.

L’ouverture du centre de logistique inverse d’AWS intervient dans un contexte où Amazon avait été vivement critiqué par certains employés et experts du Green IT pour le manque de transparence de son rapport ESG annuel, en particulier pour sa filiale cloud.