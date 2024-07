Cloud et énergies renouvelables : Amazon s'arrangerait-il avec la réalité ?

Dans son sixième rapport ESG annuel publié le 10 juillet 2024, le géant du e-commerce affirme avoir atteint son objectif sept ans avant l’échéance qu’il s’était lui-même fixé. Celui-ci consiste à alimenter ses activités par 100 % d’énergies renouvelables.

Plus précisément, toute l’électricité consommée par le groupe et ses activités, dont ses data centers, a été compensée par des investissements dans 513 projets d’énergies renouvelables dans le monde au cours de l’année 2023.

« Collectivement, notre portefeuille représente 28 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable, une augmentation par rapport au total de 20 GW en 2022 », déclare l’entreprise, dans son document de 98 pages. « Ce portefeuille [de projets d’énergie renouvelable] fournit de l’électricité décarbonée aux réseaux des communautés dans lesquelles nous opérons. Grâce à cette ampleur, nous avons été désignés comme le plus grand acheteur d’énergie renouvelable au monde pour la quatrième année consécutive ».

Amazon attribue directement la baisse de 11 % d’une année sur l’autre de ses émissions Scope 2 en 2023 à ses investissements dans les sources d’énergie renouvelable. « Cette diminution résulte de notre utilisation accrue d’électricité provenant de sources renouvelables, telles que l’éolien et le solaire sur site, ainsi que de l’achat d’attributs environnementaux supplémentaires (tels que les crédits d’énergie renouvelable) pour signaler notre soutien aux énergies renouvelables dans les réseaux où nous opérons, conformément à la production attendue des projets que nous avons contractés », est-il indiqué.

Toutefois, le fait que l’entreprise investisse dans des projets d’énergie renouvelable pour compenser l’utilisation de sources d’énergie non renouvelable dans d’autres secteurs de son activité vaut à Amazon des critiques de la part d’un collectif réunissant ses propres employés.

Le groupe Amazon Employees for Climate Justice (AECJ) s’est formé en 2019, à la suite de l’annonce par Amazon de son engagement à afficher un bilan net zéro d’ici 2040. Depuis, il organise des débrayages pour inciter l’entreprise à changer sa façon de travailler et à s’assurer que ses activités ne risquent pas de contribuer (davantage) au changement climatique.

« Lorsque nous examinons les sites américains où Amazon exploite ses centres de données, nous estimons qu’Amazon n’obtient que 22 % d’énergie renouvelable des fournisseurs d’énergies locaux dans ces régions », indique l’AECJ. « Et elle investit dans l’expansion de ses centres de données dans des régions fortement dépendantes du pétrole, du gaz et du charbon, comme la Virginie du Nord et l’Arabie saoudite ».

Le même jour de la parution de l’« Amazon Sustainability Report 2023 », le groupe AECJ a publié sa contre-enquête . Celle-ci est intitulée « Burns Trust : The Amazon unsustainability report ». Le document creuse un peu plus les problèmes que ses employés rencontrent avec la stratégie de l’entreprise en matière d’énergie renouvelable.

« Amazon doit être réaliste quant à ses progrès – tant que tous les camions Amazon que vous voyez rouler sur les autoroutes ne sont pas électriques, tant que tous les centres de données, y compris ceux de Virginie et d’Arabie Saoudite, n’utilisent pas de l’énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les activités de l’entreprise ne sont pas durables, quel que soit le système d’échange de quotas d’émission choisi par l’entreprise ».

« Une entreprise qui fait rouler des millions de camions diesel à travers des quartiers populaires et des terrains de jeu et dont les centres de données consomment plus d’énergie que des villes entières ne devrait pas prétendre qu’elle fait du bon travail en atteignant un objectif de 100 % d’énergies renouvelables (en utilisant une comptabilité créative) », assène un représentant du groupe dans un communiqué adressé à Computer Weekly, une publication sœur du MagIT.

« Nous sommes les propres employés d’Amazon qui construisent ces entreprises et nous n’acceptons pas la propagande d’Amazon qui surestime massivement les progrès réalisés par l’entreprise », poursuit la déclaration de l’AECJ. « Les clients d’Amazon et les régulateurs ne devraient pas non plus accepter ces affirmations ».

« Le document [de l’AECJ] auquel vous faites référence présente des conclusions et des hypothèses incorrectes, probablement parce que, comme l’admettent ses auteurs, il est basé sur des données et des opinions extérieures à l’entreprise ».

AWS, une activité noyée dans un rapport global

L’AECJ n’est pas la seule à contester le contenu du rapport d’Amazon sur le développement durable. Mark Butcher, fondateur et directeur de la société de conseil en développement durable Posetiv Cloud, est l’un des experts en développement durable IT à faire de même.

Dans un billet de blog publié sur le réseau social professionnel LinkedIn, il souligne le fait que le rapport ne fournisse pas de ventilation distincte des émissions de gaz à effet de serre générées par sa branche de cloud public, Amazon Web Services (AWS). Un élément préoccupant, selon lui.

Diminution de la quantité d’acier utilisé et béton renfermant 35 % de CO2 (46 500 tonnes équivalent CO2 évité pour une trentaine de datacenters construits en 2023, selon AWS), puces Graviton toujours plus efficientes, allongement du cycle de vie des serveurs de cinq à six ans et de deux ans des disques durs supportant S3, 14,6 millions de composants reconditionnés, usage plus fréquent du refroidissement à air ambiant, recours au biocarburant HVO pour remplir les générateurs de secours de certains sites… Le rapport d’Amazon liste – à nouveau – les contributions d’AWS pour réduire l’empreinte environnementale globale de l’entreprise. En revanche, le géant du e-commerce ne mentionne aucun détail spécifique sur les émissions de Scope 1,2 et 3 de sa filiale cloud.

C’est pourquoi le rapport environnemental d’Amazon n’a qu’une valeur limitée pour les responsables des achats IT, tranche Mark Butcher.

D’autant plus que la parution du document suit de peu les publications similaires de Microsoft et de Google, qui ont toutes deux révélé une augmentation de leurs émissions totales de gaz à effet de serre, attribuée à l’empreinte croissante de leurs centres de données. Les deux autres géants de l’IT accusent les effets des émissions de Scope 3 résultant, sans trop de doute possible, de l’achat de GPU consacrés à l’entraînement et à l’inférence de modèles d’IA.

« Les chiffres d’AWS sont encore cachés parmi les totaux de l’entreprise Amazon ». Mark Butcherfondateur et directeur, Posetiv Cloud

« Les chiffres d’AWS sont encore cachés parmi les totaux de l’entreprise Amazon », considère Mark Butcher. « Ces chiffres ne peuvent pas et ne devraient pas – à mon avis – être utilisés pour se comparer à leurs concurrents. Ils ne sont ni granulaires ni significatifs ».