HPE fait passer GreenLake pour un cloud virtuel

GreenLake, le programme de vente des équipements HPE par souscriptions, prend une coloration beaucoup plus cloud, en permettant d’acheter plus de produits d’infrastructures comme on souscrit à des services IaaS sur le store d’un AWS ou d’un Azure. Il s’enrichit également d’une console GreenLake For Private Cloud Business Edition qui doit faciliter la préconfiguration de clusters dHCI (sortes d’infrastructures hyperconvergées, mais désagrégées) en cloud privés.

La facture GreenLake peut à présent inclure :

La location de clusters VMware Cloud Foundation, préconfigurés et préinstallés chez un hébergeur ou autre prestataire de service

La location de clouds privés à base de clusters dHCI, préconfigurés et préinstallés dans 9 datacenters en colocation de la chaîne Equinix

Des licences pour les distributions Kubernetes d’AWS (Amazon EKS Anywhere) ou de Red Hat (OpenShift) à installer sur des serveurs HPE

Des licences de la pile logicielle de Machine learning Ezmeral à installer sur un cluster de puissants serveurs HPE avec, en option, l’utilisation d’un moteur GreenLake for LLM destiné à créer une sorte de ChatGPT entraîné sur les données internes d’une entreprise

La location d’équipements réseau Aruba

L’utilisation de ressources virtuelles (VM, stockage, mais aussi services Kubernetes…) chez AWS, Azure, ou GCP, préconfigurées avec les mêmes règles que celles des ressources physiques internes

L’utilisation de la console SaaS d’administration automatisée OpsRamp (rachetée plus tôt cette année) qui pilote aussi bien les infrastructures physiques sur site que virtuelles en cloud

L’utilisation d’une console SaaS GreenLake Sustainability Dashboard qui dresse un bilan carbone de toutes les ressources achetées via un contrat GreenLake

La location d’un PC virtuel équipé de l’environnement de développement HPE NonStop DE à installer dans une VM chez AWS

L’utilisation du logiciel SaaS HPE Fraud Risk Management qui détecte les fraudes dans les flux de données (et qui est hébergé chez AWS)

La prise en charge des bases de données RDS d’AWS et des clusters Kubernetes EKS d’AWS dans le logiciel de sauvegarde en SaaS HPE GreenLake for Backup and Recovery

Des services de conseils supplémentaires pour intégrer toutes les fonctions AWS précédemment citées

Dans tout ce qui précède, la location équivaut à un forfait mensuel calculé selon la taille des ressources réservées, tandis que l’utilisation correspond à un prix mensuel calculé selon la quantité de ressources utilisées.

Lors de son événement HPE Discover 2023 qui s’est tenu la semaine dernière à Las Vegas, le constructeur a expliqué que toutes ces offres étaient idéalement conçues pour les prestataires de services. Elles doivent leur permettre de bâtir simplement une grande variété d’offres de type cloud hybride, qu’ils revendront ensuite aux entreprises, avec leurs propres tarifs.