Stockage : NetApp enrichit ses services en ligne au profit de l’IA

En amont de sa conférence annuelle qui se tiendra à la rentrée prochaine, le fabricant de baies de stockage NetApp profite de l’actuel AWS Summit de New York pour dévoiler des mises à jour fonctionnelles. La plupart d’entre elles concernent la console BlueXP, qui sert à administrer son système de stockage OnTap en mode AIOps. Les autres concernent l’amélioration des services de stockage Ontap en ligne que l’on trouve chez les principaux hyperscalers.

La console BlueXP s’enrichit de quatre fonctions. Elle intègre à présent gratuitement le module BlueXP Data Classification. Celui-ci, précédemment vendu à part, détermine automatiquement la sensibilité des données avant de les stocker en cloud ou de les envoyer pour traitement à un moteur d’IA en ligne.

La fonction BlueXP Ransomware Protection, qui détecte les signaux faibles des cyberattaques et enclenche des mesures de mises à l’abri, s’étend à présent aux services de stockage OnTap en ligne chez AWS (FSx for OnTap), de sorte à uniformiser les règles de cybersécurité en mode cloud hybride.

La nouvelle fonctionnalité BlueXP Workload Factory, permet de façonner depuis BlueXP des designs d’infrastructure type selon les applications. Le logiciel est en mesure d’estimer les coûts de déploiement en cloud, puis, une fois le choix validé, de déployer automatiquement toutes les ressources nécessaires.

« Ce qui est intéressant avec BlueXP Workload Factory, c’est la notion de comparaison des services d’infrastructure en ligne, qui permet de savoir à l’avance quelle configuration cloud, chez tel ou tel hyperscaler, offrira l’infrastructure la plus rentable », assure Philippe Charpentier, le directeur technique de NetApp France.

« Même si l’on se restreint à AWS, il existe des quantités de possibilités pour faire, sur le papier, la même chose. Ici, l’administrateur indique simplement s’il veut plutôt stocker une base de données, des machines virtuelles, des données pour l’IA, etc. Et le moteur calcule un comparatif », ajoute-t-il.

Plus de débit et de connexions pour l’IA en ligne

Parmi les autres annonces, il est désormais possible de relier un service FSx for OnTap au moteur d’IA Bedrock d’AWS. L’enjeu est ici de pouvoir faire du RAG, c’est-à-dire interroger un chatbot en lui demandant de prendre en compte dans ses réponses les informations contenues dans les documents privés d’une entreprise. Et, ce, sans avoir à sacrifier la sécurité de ces données.

« Au-delà de la sécurité, il y a aussi les optimisations d’OnTap pour le RAG. Plutôt que de multiplier par huit la taille des données, ce qui arrive sur une baie traditionnelle où il faut convertir les fichiers en données vectorielles, OnTap gère lui-même des liens logiques qui pointent vers les mêmes blocs de fichiers. Il en résulte une économie d’espace et aussi de trafic sur les liens réseau », explique Philippe Charpentier.

Il est à noter que NetApp adapte également son kit GenAI Toolkit pour relier de la même manière les services de stockage OnTap en ligne chez Azure (Azure NetApp Files) à des modèles d’IA exécutés depuis Azure, principalement ceux d’OpenAI. « Dans ce cas

L’annonce concernant Bedrock va de pair avec une mise à jour matérielle des équipements NetApp qui supportent, chez AWS, le fonctionnement de FSx for OnTap. Désormais, un stockage d’au moins 512 To sur SSD pourra communiquer avec les services extérieurs à la vitesse de 6 Go/s. Cette performance est liée à une connectique réseau qui offre trois fois plus de bande passante et des SSD 1,5 fois plus rapides.

Sachant qu’il est possible d’assembler jusqu’à 24 instances de FSx for OnTap (en l’occurrence, 48 nœuds en mode haute disponibilité), le débit peut ainsi grimper jusqu’à 72 Go/s.

« Cette augmentation du débit sur AWS est l’extension de nos annonces matérielles en mai dernier, avec de nouveaux modèles qui supportent de meilleurs débits », rappelle Philippe Charpentier, en précisant que le gain de performances n’est pas limité à AWS, il est aussi possible dans le datacenter d’une entreprise.