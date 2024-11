L’IA, le télétravail et le fossé générationnel redéfinissent les interactions au travail (Gartner)

La collaboration en entreprise – en tout cas celle que l’on connaissait jusqu’ici dans les entreprises – serait en déclin. C’est en tout cas ce que constate le cabinet de conseil Gartner, qui explique cette tendance par l’essor de l’Intelligence artificielle, celui du télétravail, mais aussi par un fossé générationnel de plus en plus marqué.

Lors de sa conférence annuelle ReimagineHR, Gartner n’a cependant pas recommandé pour autant aux managers de faire revenir les équipes au bureau. Au contraire, ses analystes soulignent que comme cette baisse de la collaboration résulte de multiples facteurs, il n’existe pas de solution unique pour y remédier.

Pour lui, les employés s’appuient de plus en plus sur des outils d’IA pour obtenir de l’aide, plutôt que sur leurs collègues ou sur leurs supérieurs, ce qui transformerait profondément la manière dont ils interagissent et collaborent.

Télétravail et modèle hybride : des défis pour la collaboration, mais aussi des avantages

Les enquêtes trimestrielles de Gartner, menées auprès d’environ 18 000 employés dans le monde, montrent en tout cas une baisse régulière de la satisfaction des employés quant à la collaboration au travail. Actuellement, seuls 29 % d’entre eux se disent satisfaits des interactions dans leur environnement de travail – un chiffre qui devrait continuer à baisser, anticipe Gartner.

Dernier facteur, le télétravail et les modèles hybrides contribuent à cette diminution – ou à la transformation – de la collaboration. Les modèles de gestion des équipes à distance influent sur la spontanéité des échanges, ce qui modifie les interactions entre collègues. Dans le même temps, favoriseraient des habitudes plus autonomes.

Mais le télétravail et les modèles hybrides ont aussi de bons côtés, comme la flexibilité – et d’ailleurs l’autonomie pour certains profils.

« La flexibilité et l’autonomie sont aujourd’hui les valeurs les plus prisées dans le monde du travail », confirme Allison Vendt, VP des opérations des RH, et responsable du programme Virtual First chez Dropbox qui témoignait lors de la conférence. « En offrant de la flexibilité à leurs employés, les entreprises leur permettent d’être plus productifs, en meilleure santé et plus épanouis », ajoute-t-elle.

« Mais comme rien ne peut pas changer les interactions humaines, nous continuons à privilégier des moments de connexion réguliers », confie-t-elle. Concrètement, Dropbox organise chaque trimestre des réunions d’équipe, physiques, mais en dehors de ses bureaux, combinant ainsi « le meilleur des deux mondes, à distance et en présentiel ».