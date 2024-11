Gartner : l’IA ne remplacera pas les professionnels des RH

ReimagineHR – Pour Gartner, l’intelligence artificielle est en train de transformer en profondeur les RH en automatisant des processus spécifiques. Pour autant, la complexité des systèmes RH freinerait une intégration plus profonde de l’intelligence artificielle. Des questions réglementaires poussent par ailleurs les entreprises à avancer avec prudence.

De surcroît, l’IA vient avec de nouveaux défis : une utilisation excessive pourrait par exemple nuire aux compétences et au sens critique des employés, en les rendant plus passifs.

Voici quelques enseignements sur ce sujet, partagés par Gartner lors de son ReimagineHR.

Les effets sur les compétences sont préoccupants : les écoles s’inquiètent de l’impact de l’IA générative sur la pensée critique, et les développeurs pourraient produire un code de qualité inférieure s’ils se reposent trop sur cette technologie.

Et même dans ces cas, la réduction du personnel RH serait minime (moins de 5 %). La complexité des systèmes, comme la paie et la gestion des avantages sociaux, limiterait en effet l’efficacité de l’IA, fût-elle « agentique » .

Le manque de communication directe créé par l’IA et ses risques sur la transmission de savoir

Aujourd’hui, au bureau, les employés préfèrent interagir par e-mail ou par messagerie instantanée. « On hésite de plus en plus à prendre le téléphone », remarque Jackie Watrous, analyste chez Gartner.

L’IA pourrait réduire davantage encore l’appétence pour une collaboration directe. Ce qui pourrait nuire à la formation et à la transmission des savoirs, continue Jackie Watrous, en particulier pour les jeunes employés qui ont besoin d’interactions avec des collègues expérimentés afin de monter en compétences et en connaissances.

Pour pallier ce risque, elle suggère que des outils de type nudges pourraient encourager les managers à initier des discussions avec des employés, notamment les plus jeunes, et ainsi favoriser des échanges réguliers et enrichissants.