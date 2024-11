Qlik Talend soupèse le dossier du cloud souverain

Avec Qlik Talend Cloud, Qlik parie majoritairement sur une solution hébergée sur un cloud américain, mais qui permet d’isoler les traitements à partir d’engins distants déployés sur site. Si ce type de contrôle peut satisfaire un bon nombre d’entreprises au regard des réglementations européennes et des accords de transferts de données transatlantiques, ce n’est pas le cas dans tous les pays, notamment au Moyen-Orient et en Afrique.

« Nous avons modifié notre organisation en ouvrant une quatrième région couvrant les activités au Moyen-Orient et en Afrique », annonce Jacques Padioleau, vice-président Europe du Sud chez Qlik. « Sur ces territoires, nous avons une très forte demande au regard des enjeux de conformité aux réglementations locales ».

Une offre souveraine adaptée à la région MEA

Qlik Talend a donc étudié la possibilité d’offrir une offre souveraine en accord aux exigences de ses clients présents sur ces territoires.

« Un “business case” a été créé et l’entreprise en a conclu que c’était rentable », rapporte le dirigeant français. « La R&D travaille pour cette région MEA ».

« Le secteur public, en général, est un de nos plus gros marchés et il est particulièrement sensible aux enjeux de souveraineté des données. » Jacques PadioleauV-P Europe du Sud, Qlik

Évidemment, cela intéresse la région Europe du Sud et plus particulièrement le bureau français de Qlik Talend. « Le secteur public, en général, est un de nos plus gros marchés et il est particulièrement sensible aux enjeux de souveraineté des données », avance Jacques Padioleau. Jusqu’alors, les organisations du secteur public et administrations françaises ont eu recours aux solutions on premise de Talend, mais aussi de Qlik. « Il ne faut pas oublier que l’approche on-prem, on l’a sur Qlik et sur Talent », rappelle-t-il. « Je pense à plusieurs grands ministères, sans oublier que certains d’entre eux ont développé leur cloud souverain dans lequel nous nous intégrons ».