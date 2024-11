IA : DeepL s’attaque à la voix

La pépite européenne de la traduction assistée par intelligence artificielle, DeepL vient de dévoiler sa première incursion dans le domaine de la voix.

L’éditeur allemand a présenté deux nouvelles offres – Deepl Voice Dialogue, et Deepl Voice Réunion – lors d’un évènement promotionnel (DeepL Dialogues), le 13 mai à Berlin. Les deux outils sont capables, sur le papier, de traduire en temps réel des conversations en différentes langues.

La version Réunion vise à traduire les interventions de participants, qui parlent chacun des langues différentes, et à les afficher en sous-titre (dans la langue choisie individuellement par chaque auditeur). La version Dialogue est une app mobile pour les conversations en face à face.

Comme pour ses autres produits (Traduction et l’outil de réécriture Write), DeepL s’appuie sur ses recherches en IA et sur ses propres modèles, rappelle Jarek Kutylowski, directeur général et fondateur de l’éditeur. Les modèles ont été entraînés sur des ensembles de données avec différents accents.

« La traduction de la parole en temps réel pose d’autres défis [que ceux de la traduction par écrit] : informations incomplètes, problèmes de prononciation et latence sont des facteurs qui peuvent entraîner des traductions inexactes », souligne Jarek Kutylowski. « Ces mêmes éléments peuvent conduire à des malentendus […]. Nous avons donc conçu une solution qui en tient compte dès le départ ».

Après une phase de beta test, DeepL Voice est aujourd’hui officiellement disponible. L’outil prend en charge une dizaine de langues parlées (anglais, allemand, japonais, coréen, suédois, néerlandais, français, turc, polonais, portugais, russe, espagnol et italien), avec des sous-titres traduits disponibles dans les 33 langues prises de DeepL Traducteur.

« J’ai déjà testé d’autres outils, mais ils ne prennent généralement en charge qu’une seule langue en réunion » vante Christine Aubry, coordinatrice de l’internationalisation chez Brioche Pasquier, qui a participé à la phase de bêta de DeepL Voice. Pour elle, « DeepL Voice est différent et de loin l’outil le plus complet ».