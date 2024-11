La GenAI signe le retour en grâce des données vectorisées

Les vecteurs sont essentiels à la création d’applications d’IA génératives en raison de leur capacité à identifier des données similaires, à enrichir les réponses des modèles d’IA et à les entraîner. Nous connaissons tous l’indexation des données, mais les vecteurs vont un cran au-delà des techniques classiques.

Les vecteurs sont utiles aux équipes qui cherchent à diriger les réponses d’un modèle d’IA générative sur des données d’entreprise, en utilisant des techniques telles que la génération augmentée par récupération. L’objectif est d’utiliser une base de données fiables et de faire en sorte que l’IA fournisse aux utilisateurs la réponse la plus précise et la plus éclairée. Lorsqu’un vecteur est attribué aux données, vous pouvez rapidement identifier tout contexte semblable dans un jeu de données.

Les vecteurs existent depuis longtemps. Maintenant qu’ils sortent de l’ombre pour être utilisés avec l’IA générative, les entreprises réalisent ce qu’elles peuvent faire d’autre avec les données vectorisées.

Un vecteur est une manière de représenter des données sous la forme d’une série de nombres disposés dans un ordre spécifique. Un vecteur est comme une liste de coordonnées qui décrivent un point dans un espace. Par exemple, dans un espace 2D simple, un vecteur pourrait ressembler à (3, 4), où chaque nombre représente une position le long d’un axe (les axes x et y). En IA, les vecteurs peuvent être beaucoup plus longs et exister dans des espaces avec beaucoup plus de dimensions. Un mot ou une phrase représentée sous forme de vecteur peut avoir 300, 1 024 éléments, ou plus si l’on utilise des techniques modernes d’embeddings telles que celles permises par les LLM GPT.

Les vecteurs fournissent une interface entre les données non structurées et les modèles de données relationnelles. La vectorisation des données permet à différents outils d’IA et d’apprentissage automatique de traiter les données. Les principales utilisations de la vectorisation comprennent :

Les principaux cas d’usage des données vectorisées

Voici quelques exemples des applications les plus convaincantes de la vectorisation que les organisations peuvent mettre en œuvre.

1. Recherche sémantique et découverte « intelligente » d’informations

Les moteurs de recherche traditionnels récupèrent des résultats à l’aide de mots-clés. Les données vectorisées permettent une recherche sémantique, par exemple pour comprendre le contexte et l’objectif d’une requête. En représentant le texte et les requêtes de recherche sous forme de vecteurs, les entreprises peuvent concevoir des moteurs de recherche qui renvoient des résultats plus personnalisés et plus précis. Cette technologie peut améliorer l’expérience utilisateur et la productivité.

2. Recommandations personnalisées

Les vecteurs soutiennent les moteurs de recommandation, leur permettant d’identifier des modèles entre les profils, les préférences et le contenu des utilisateurs. Les entreprises d’e-commerce, de streaming et de vente en ligne peuvent utiliser des données vectorisées pour personnaliser les expériences qui créent de l’engagement et des conversions client.

3. Détection d’anomalies en cybersécurité

Les vecteurs peuvent décrire le comportement réseau des utilisateurs et des appareils. Les équipes de données peuvent tirer des enseignements des données comportementales vectorisées pour détecter des anomalies, notamment d’éventuelles violations ou fraudes, en notant les écarts par rapport aux modèles normaux.

4. Création de contenu

Le vecteur est au cœur des algorithmes d’IA générative permettant de créer de nouveaux textes, images et sons. Par exemple, les réseaux antagonistes génératifs génèrent des données synthétiques d’apparence humaine à l’aide de vecteurs, tandis que des modèles tels que GPT utilisent des vecteurs de mots pour générer du texte. Les organisations peuvent utiliser des vecteurs pour alimenter des systèmes de GenAI qui automatisent la création de contenu ou les flux de travail créatifs.

5. Amélioration du service client

Une entreprise pourrait vectoriser tous ses cas de support et, lorsque de nouveaux cas arrivent, comprendre immédiatement les similitudes avec les cas plus anciens et les résolutions antérieures.

6. Regroupement et analyse avancés des données

Pour les entreprises disposant de grands volumes de données brutes, comme des documents, des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux, la vectorisation peut aider à appliquer des techniques de clustering et d’analyse avancées de données. Grâce aux données vectorisées, les entreprises peuvent identifier des patterns à un niveau inédit. Elle est utile dans le cadre des transactions boursières, de la modélisation financière et de la planification de la chaîne d’approvisionnement.

7. Traduction en temps réel

Les moteurs de traduction instantanée utilisent des vecteurs pour traduire d’une langue à une autre, tout en préservant le sens et le contexte. Les utilisations de la traduction affectent la communication et l’accessibilité à l’échelle mondiale, permettant aux entreprises de surmonter les barrières linguistiques et d’accroître leur présence.