Datacenters dans l’espace : où en est-on ?

La demande croissante de stockage de données nécessite la construction de davantage de datacenters. Pour limiter la surface occupée par ces installations, il existe des environnements uniques, comme... l'espace !

Les centres de données dans l'espace peuvent sembler être une idée iconoclaste, futuriste, mais l'expérimentation en cours de technologies informatiques dans l'espace pourrait faire de cette idée une réalité en à peine quelques années. Les datacenters en orbite basse terrestre (LEO) pourraient permettre d'économiser les terrains sur Terre, de réduire les coûts de l’électricité grâce à la technologie de l'énergie solaire et même de réduire la latence des données.

Datacenters dans l’espace : des avantages

Les centres de données en orbite basse offriraient des coûts énergétiques inférieurs, ainsi que des avantages technologiques et environnementaux.

Sur Terre, l'électricité et le refroidissement comptent parmi les coûts les plus élevés associés aux opérations des centres de données. Dans l'espace, l'énergie solaire et les batteries fourniraient toute l'énergie, réduisant ainsi les coûts de fonctionnement.

Un vaisseau spatial - dans ce cas, un centre de données - en orbite basse faisant un tour complet de la Terre environ toutes les 90 minutes, il serait exposé au soleil 45 minutes par rotation. Le reste du temps, le datacenter fonctionnerait sur les batteries reliées à ses panneaux solaires.

La mise en orbite d'un centre de données améliorerait les performances des charges de travail liées aux satellites. On pense spontanément aux satellites utilisés pour les prévisions météorologiques qui communiqueraient plus rapidement avec un datacenter sur la même orbite qu’avec une station de réception au sol.

En orbite, les données brutes seraient traitées avant d'être envoyées sur Terre. Cela améliorerait les performances globales de la charge de travail, libérant de la bande passante au niveau de la station de réception.

C’est le but que poursuit le constructeur américain de stations spatiales Axiom Space, lequel a formé un partenariat avec la startup de télécommunications spatiales Skyloom dans le but de créer le premier centre de données orbital au monde. Axiom Space estime que les satellites pourraient communiquer avec un datacenter en orbite à la vitesse de 10 Gbit/s via les communications laser de Skyloom.

Concernant l’impact environnemental, un datacenter simple occupe environ 16 hectares sur Terre et peut grimper jusqu’à dix fois plus dans le cas des grands campus en colocation. C’est autant de terrain que feraient économiser les datacenters en orbite. Et, encore une fois, dans l’espace, de tels centres de données utiliseraient des ressources énergétiques durables, typiquement l'énergie solaire.