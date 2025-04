TerraMind : l’IA générative de l’ESA pour mieux comprendre la Terre

TerraMind. C’est le nom modèle d’intelligence artificielle générative dédié à l’observation de la Terre que viennent de dévoiler IBM et l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce modèle de fondation (un LLM préentraîné), qualifié par ses concepteurs de plus performant dans son domaine, a été développé en collaboration avec KP Labs, le centre de supercalcul Jülich (JSC) et l’agence spatiale allemande DLR.

Il est accessible sur Hugging Face en open-weight.

Conçu pour traiter et croiser neuf types de données géospatiales, TerraMind est issu d’un préentraînement sur TerraMesh, un des plus vastes jeux de données géospatiales du monde. Il s’appuie notamment sur des données satellitaires, des informations topographiques, climatiques, végétales et textuelles, réparties à l’échelle mondiale.

IBM explique que le modèle repose sur une architecture de type codeur-décodeur symétrique à base de transformeurs, capable de traiter des entrées multiples (pixels, séquences, jetons) tout en optimisant l’efficacité énergétique.

Une IA optimisée pour les cas d’usage concrets TerraMind a été conçu pour répondre à des enjeux concrets, comme la détection des changements dans la couverture terrestre, la surveillance environnementale, la gestion des ressources en eau, ou encore l’analyse d’événements climatiques extrêmes. « Pour moi, ce qui distingue TerraMind [d’autres modèles d’observation de la Terre], c’est sa capacité à aller au-delà du simple traitement des observations terrestres […]. Il a une compréhension intuitive des données géospatiales et de notre planète », affirme Juan Bernabé-Moreno, directeur d’IBM Research UK & Ireland. Simonetta Cheli, directrice des programmes d’observation de la Terre de l’ESA, souligne pour sa part l’importance de cette avancée pour la communauté scientifique. « La capacité à intégrer intuitivement des informations contextuelles et à générer des scénarios inédits est une étape essentielle pour exploiter la valeur des données de l’ESA », se réjouit-elle.

Un modèle « auto-améliorant » TerraMind possède également des capacités de « self-tuning ». Grâce à une technique baptisée TiM tuning (« Thinking-in-Modalities »), le modèle peut générer ses propres données d’entraînement pour un problème particulier et ainsi améliorer ses performances. « Cela peut générer une précision sans précédent […], par exemple en demandant au modèle de “penser” à l’occupation des sols lorsqu’il s’agit de cartographier des masses d’eau », illustre Johannes Jakubik, chercheur chez IBM Research.