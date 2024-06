Stockage : Nasuni se déploie en France

Nasuni, la startup américaine qui permet à une entreprise de travailler avec des documents stockés en cloud comme s’ils se trouvaient sur un NAS local, se déploie en France. S’il existait déjà une représentation de l’éditeur sur le territoire depuis 2017, il s’agit à présent d’installer une véritable filiale avec experts commerciaux et techniques et, surtout, un réseau d’intégrateurs.

« Nous avons recruté un directeur régional, un directeur technique, un directeur commercial. Ils vont travailler main dans la main avec le support francophone que nous avions précédemment mis en place. Cette équipe nous permet de stimuler davantage la croissance de nos ventes en France, notamment en nous aidant à élargir notre réseau de partenaires locaux », explique Chris Addis, le directeur commercial de Nasuni pour la zone EMEA, dans un message envoyé à la rédaction.

Une opportunité liée au succès de l’IA en France

Si Nasuni se renforce ainsi sur le territoire français, c’est qu’il sent une opportunité : l’IA. Selon une étude parue en fin d’année dernière, la France devrait être le pays européen où le plus grand nombre de projets d’IA auront été déployés en 2024. D’ici à 2030, le marché de l’IA en France devrait encore progresser de 28 %.

On parle surtout ici d’applications censées aider les salariés à la prise de décision et à la génération de contenus d’après un patrimoine existant de données (e-mails, documents bureautiques, fichiers multimédias, etc.).

Ces données étant fréquemment hébergées sur des services de stockage en cloud, il existe un besoin nouveau pour une solution capable de les récupérer aussi facilement que s’il s’agissait de fichiers sur des disques locaux. C’est ce que fait le produit de Nasuni.

« La période est passionnante, car les entreprises passent progressivement à l’IA afin de gagner en efficacité, en innovation, et elles multiplient les transformations cloud pour y parvenir. Il est formidable de voir les Français adopter, dans ce contexte, des plateformes de données de pointe. Parmi elles, la solution de Nasuni est critique et nous nous réjouissons d’accompagner les entreprises dans son déploiement », commente Taniel Doniguian, le président d’arcITek, l’un des intégrateurs partenaires dont Nasuni a déjà pu partager le nom.

« La période est passionnante, car les entreprises passent progressivement à l’IA afin de gagner en efficacité, en innovation, et elles multiplient les transformations cloud pour y parvenir. » Taniel DoniguianPrésident d’arcITek, l’un des intégrateurs partenaires de Nasuni

Si Nasuni parie si volontiers sur une opportunité en France, c’est aussi parce que l’éditeur a signé en 2023 avec 120 nouveaux clients dans le monde sur cette même problématique : permettre à l’IA d’exploiter les documents stockés en cloud. Pour la startup, ces 120 nouveaux clients ont représenté une augmentation de 36 % du chiffre d’affaires.

Dans les faits, si les entreprises ne rechignent pas à stocker leurs documents internes sur des services de cloud public, les applications d’IA générative qu’elles comptent développer (essentiellement des chatbots pour les équipes internes) ont plutôt vocation à s’exécuter en local. Le marché des IA génératives en cloud souffrirait en effet encore de certaines inconnues en matière de coûts, de disponibilité et de confidentialité.