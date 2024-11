Atos vient de lancer une plateforme pour déployer des infrastructures sur site dédiées à l’intelligence artificielle. Cette offre, baptisée « Sovereign AI » cible le secteur public, mais aussi les entreprises du privé qui sont préoccupées par les questions de confidentialité des données sensibles, d’indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’IA et par les questions de latence.

L’ESN cite les domaines de la santé, de la finance et de l’énergie comme exemple de clients types particulièrement sensibles aux risques de perte de propriété intellectuelle, de fuite de données ou de violations de la vie privée et de non-conformité.

Des fonctionnalités de surveillance et de prévisibilité sur site permettraient également une meilleure planification des coûts. Et, logiquement, le fait de mettre les capacités de calcul à proximité des données réduit au passage grandement les temps de latence.

Concrètement, la plateforme intègre des services personnalisés, « de bout en bout », pour la production et pour la maintenance des modèles d’IA et d’IA générative ( GenAI ). Son architecture repose sur les solutions IA de Dell . De son côté, l’ESN française fournit des services managés – comme le MLOps , ou l’intégration d’applications pour des modèles de production d’IA sur site.

Du MLOps au hardware en passant le conseil

« Avec une approche rationalisée de bout en bout – depuis le MLOps jusqu’au matériel – la plateforme est une offre complète qui intègre l’évaluation des besoins, l’analyse des cas d’usage, la sélection de modèles, la personnalisation et la mise en œuvre », résume Atos.

« Le leadership de Dell en matière de solutions sur site et l’expertise d’Atos en matière d’IA et de MLOps […] ouvrent la voie vers une nouvelle ère de souveraineté des données et d’intégration de bout en bout qui permettent aux organisations de tirer pleinement parti de l’IA et de la GenAI », renchérit Stéphane Richard, directeur Technology Services au niveau mondial d’Atos.

GenAI : 37 % des décideurs hésiteraient par manque de souveraineté

Sovereign AI s’inscrit dans une gamme d’offres IA qualifiées de « souveraines » par Atos (BullSequana AI, Edge, Enterprise) dont le but est de faire de l’IA responsable et d’assurer la conformité aux réglementations – notamment l’IA Act.

La pertinence de cette gamme serait confirmée par un chiffre de Gartner, cité par Atos. Le cabinet d’analyse estime en effet que 37 % des décideurs IT hésitent encore à mettre en œuvre l’IA générative en raison d’un manque de souveraineté.

Dans un premier temps, Sovereign AI ne sera disponible qu’en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais Atos promet que son offre sera progressivement proposée dans d’autres pays et qu’elle pourra s’adapter aux différentes contraintes locales.