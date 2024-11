Amazon double son investissement dans Anthropic

Amazon a annoncé un investissement de quatre milliards de dollars supplémentaires auprès d’Anthropic. Le fournisseur de LLM à l’origine des collections Claude utilisera davantage d’instances AWS propulsées par les puces Trainium pour entraîner ses LLM, et des instances Inferentia pour les inférer.

Anthropic dit collaborer avec Annapurna Labs, le laboratoire R&D d’AWS derrière les puces Trainium et Inferentia.

Selon The Information, Anthropic aurait calculé qu’il dépenserait plus de 2,7 milliards de dollars, en grande partie à cause de la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement et à l’inférence de ses LLM.

« Grâce à une collaboration technique approfondie, nous écrivons des kernels qui nous permettent d’interfacer directement avec le silicium de Trainium, et nous contribuons au SDK AWS Neuron pour renforcer Trainium », déclare Anthropic dans un communiqué de presse. « Nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de conception de puces d’Annapurna afin de tirer le maximum d’efficacité de calcul du matériel, que nous prévoyons d’exploiter pour entraîner nos modèles de fondation les plus avancés ».

« Les clients utilisant l’intelligence artificielle générative avancée d’Anthropic et les vastes fonctionnalités disponibles via Amazon Bedrock alimentent une large gamme d’applications, allant des chatbots de service client, en passant par des assistants de programmation, de traduction, de découverte de médicaments, jusqu’à l’aide à la conception de produits et au traitement de processus commerciaux complexes », affirme Amazon.

L’IA générative, une poule aux œufs d’or ? Amazon y croit dur comme fer

Cette communication tapageuse pourrait passer pour un complexe face à la popularité de Microsoft dans le domaine de l’IA générative.

Si Amazon injecte autant d’argent dans Anthropic, c’est que l’IA générative est synonyme de croissance.

« L’activité IA d’AWS représente un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars qui continue de croître à un taux à trois chiffres d’une année sur l’autre et qui, à ce stade de son évolution, croît plus de trois fois plus vite qu’AWS elle-même », a déclaré Andy Jessy, président et CEO d’Amazon, ex-PDG d’AWS lors de la présentation des résultats du troisième trimestre fiscal 2024, le 31 octobre dernier.

Au Q3 2024, AWS a engrangé 27,4 milliards de dollars contre 17 milliards de dépenses opérationnelles. Pour les neuf premiers mois de l’année, le fournisseur de cloud affiche un résultat net opérationnel de 29,2 milliards de dollars, contre 17,4 milliards à la même période en 2023… et pour des dépenses en légère hausse (49,089 contre 49,568 mds $). Le cloud chez Amazon génère désormais 110 milliards de dollars de revenu annuel récurrent.

« Nous prévoyons de dépenser environ 75 milliards de dollars de CapEx en 2024 », poursuit le CEO d’Amazon. « Je pense que nous dépenserons davantage en 2025. Et la majorité de ces dépenses est destinée à AWS et, plus précisément, les hausses sont dues à l’IA générative ».

À la fin du mois d’avril 2024, les prévisions de dépenses d’investissement étaient évaluées aux alentours des 60 milliards de dollars. Brian Osavsky, directeur financier d’Amazon, avait alors rappelé qu’elles avaient atteint 48,4 milliards en 2023. Au cours de la première moitié de l’année 2024, Amazon a déjà investi 30,5 milliards de dollars.

« Plus la demande croît rapidement, plus nous devons investir rapidement dans les centres de données, les équipements réseau et le matériel. Et bien sûr, concernant les équipements dédiés à l’IA, comme les accélérateurs ou les puces, les coûts sont plus élevés que pour ceux basés sur des CPU », explique Andy Jessy.

Andy Jessy croit que l’IA générative représente une « opportunité énorme », « peut-être unique dans une vie ».