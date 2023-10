Anthropic : Google prêt à participer à un nouveau tour de table de 2 milliards $

Anthopic cherche à lever deux milliards de dollars supplémentaires. Des échanges seraient en cours avec plusieurs acteurs, dont Google. L’information, rapportée par la presse américaine, n’a pas été officiellement confirmée, mais elle intervient dans un contexte de concurrence exacerbée dans le domaine de l’Intelligence artificielle générative entre Microsoft, AWS et Google.

Anthropic soutenu par Google, AWS, Zoom et Saleforce

AWS, justement, a annoncé en septembre qu’il investirait « jusqu’à 4 milliards de dollars » dans Anthropic. De son côté, Anthropic a choisi AWS comme fournisseur cloud privilégié. Les clients d’AWS accéderont également en priorité aux nouveautés de son IA générative, au travers d’AWS Bedrock, comme la possibilité de personnaliser le modèle avec des données d’un client.

Anthropic est l’éditeur de Claude, un LLM concurrent de ChatGPT d’OpenAI (épaulé par Microsoft qui a investi 10 milliards de dollars dans la société en janvier).

Claude 2 est sorti cet été avec des améliorations sur les API, sur les performances du modèle et sur la longueur des réponses.

Avec ce nouvel apport de 2 milliards, Anthropic serait valorisé entre 20 et 30 milliards de dollars.

Google a déjà pris une participation dans Anthropic lors d’un tour de table de 450 millions où étaient également présents Zoom et Salesforce, via leurs branches respectives dédiées à l’investissement (Zoom Venture et Salesforce Venture).