OpenAI rassemble 10 milliards de dollars de liquidité

« The show must go on ». Un jour après son DevDay et une semaine après les informations dévoilées par Reuters sur son passage (progressif ?) à un statut commercial, OpenAI a officialisé hier une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars. Cela porte sa valorisation à 157 milliards de dollars, contre 150,4 milliards auparavant. C’est le deuxième plus gros montant collecté par la startup après les 10 milliards de dollars confiés par Microsoft en janvier 2023 (plus de 13 milliards au total). Selon Crunchbase, OpenAI a levé 17,9 milliards de dollars en huit tours de table.

L’investissement servira à financer les travaux de la startup sur les modèles « frontières » (entraîné avec une puissance de calcul de plus de 10^25 FLOPS), à renforcer ses infrastructures et à développer des outils comme ceux présentés quelques jours plus tôt.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accordent nos investisseurs et nous nous réjouissons de travailler avec nos partenaires, les développeurs et l’ensemble de la communauté pour façonner un écosystème et un avenir alimentés par l’IA qui profiteront à tous », écrit un porte-parole dans un communiqué laconique. « En collaborant avec des partenaires clés, notamment les États-Unis et les gouvernements alliés, nous pouvons libérer tout le potentiel de cette technologie ».

Même quand il s’agit de finance, OpenAI manque de transparence Contrairement aux habitudes de la très grande majorité des sociétés réalisant une levée de fonds, OpenAI ne précise pas dans son communiqué les noms de ses soutiens financiers. Reuters, Financial Times et Crunchbase indiquent que l’opération est menée par Thrive Capital, un fond new-yorkais. Celui-ci aurait engagé 1,2 milliard de dollars. Softbank, Nvidia, Microsoft, MGX, Khosla Ventures, Fidelity, Coatue et Ark Venture Fund sont les autres acteurs listés par Crunchbase. Selon Bloomberg, Microsoft injecte 750 millions de dollars supplémentaires dans la startup. D’après les informations recueillies par Reuters, OpenAI aurait réclamé (sans l’exiger, elle ne le peut pas légalement) à ses VC de refréner leurs financements dans cinq entreprises. Ces rivaux ? Anthropic, xAI, Perplexity, Glean et SSI, une startup fondée par le cofondateur d’OpenAI Ilya Sutskever. Aucune de ces sociétés contactées par l’agence de presse n’a répondu ou souhaité répondre à cette affirmation. Trop tard pour certains d'entre eux : Softbank et Fidelity ont déjà investi dans xAI.