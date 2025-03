Course à l’IA générative : Anthropic lève 3,5 milliards de dollars

Le concurrent d’OpenAI est désormais valorisé à 61,5 milliards de dollars. Il confirme une information relayée par Reuters il y a une semaine. L’agence de presse indiquait un mois plus tôt qu’Anthropic cherchait alors environ 2 milliards de dollars.

Ce phénomène d’inflation lié à l’intérêt des investisseurs pour la GenAI n’est pas nouveau : Databricks dit en avoir largement bénéficié dans le cadre de sa levée en série J de 10 milliards de dollars (prolongé par un prêt de 5,25 milliards de dollars). Anthropic n’a toutefois pas encore la traction d’OpenAI, qui a levé dernièrement 6,6 milliards de dollars et en a profité pour emprunter de l’argent auprès des banques. OpenAI serait d’ailleurs en train de préparer une levée de fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars, selon Reuters.

La levée de fonds en série E d’Anthropic a été menée par le fonds Lightspeed Venture Partners. Elle implique la participation de Besseme Venture Partner, Cisco Investments, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Jane Street, Menlo Ventures et Salesforce Ventures.

Derrière les levées de fonds, une compétition entre les géants technologiques

Pour rappel, Cisco a indiqué vouloir développer un système multiagent bâti sur le protocole open source Model Context Protocol lancé par la startup, tandis que Salesforce intègre les modèles du fournisseur dans sa plateforme Agentforce.

Tout du moins, Amazon demeure un investisseur majeur d’Anthropic : la maison mère d’AWS y a investi 8 milliards de dollars.

« Si vous acceptez qu’AWS, Azure et d’autres considèrent l’IA comme une fonctionnalité et non comme une activité en soi, faisant partie de l’expérience utilisateur, alors cette partie de la bataille est en cours. » David NicholsonAnalyste, Futurum Group

Selon David Nicholson, analyste chez Futurum Group, c’est un des éléments de la compétition qui se joue entre les fournisseurs de cloud. L’IA ne serait cependant qu’un élément de la chaîne de valeur. « Si vous acceptez qu’AWS, Azure et d’autres considèrent l’IA comme une fonctionnalité et non comme une activité en soi, faisant partie de l’expérience utilisateur, alors cette partie de la bataille est en cours », avance-t-il.

Pour Kjell Carlsson, responsable de la stratégie IA chez Domino Data Lab et ancien analyste chez Forrester, Anthropic délivre une solution médiane dans le monde des grands modèles de langage. L’entreprise mise sur la sécurité, la gouvernance et la conformité, mais elle a également montré qu’elle pouvait rivaliser avec d’autres grands acteurs du marché de l’IA. « C’est la raison pour laquelle les investisseurs sont prêts à investir des sommes très importantes dans l’entreprise », souligne-t-il.

La startup indique qu’elle poursuivra le développement de systèmes d’IA de nouvelle génération et ses recherches en matière d’alignement et d’interprétabilité et qu’elle étendra sa puissance de calcul tout en développant son activité à l’international. Actuellement, 166 postes sont ouverts dans ses 14 équipes à San Francisco, Londres, Dublin, New York, Zurich, Seattle et Washington DC. Anthropic cherche principalement à muscler ses services produits (29 postes ouverts), de recherche (25 postes ouverts), et son équipe commerciale (30 postes ouverts).