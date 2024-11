Alibaba Cloud, un poids lourd des LLM « open weight »

Qwen. Pour le commun des mortels, ce terme fait phonétiquement penser à un bout de peau de porc qu’on laisse au bord de son assiette. Hormis cette proximité sonore, rien à voir avec le lard : Qwen est le diminutif de « Tong Yi Qian Wen », qui se peut se traduire en français par « répondre à mille questions de manière unifiée ».

Les équipes qui déploient de grands modèles de langage y voient déjà un produit de qualité. Les modèles qui portent ce nom caracolent en tête des parangonnages ouverts depuis plusieurs mois, sur la plateforme communautaire Hugging Face.

Qwen c’est aussi l’équipe éponyme au sein du fournisseur cloud chinois Alibaba Cloud à l’origine de ces grands modèles de langage lancé en octobre 2023. Elle compterait actuellement 124 chercheurs et ingénieurs en IA, selon le dépôt public de Qwen sur Hugging Face.

Après Qwen 1.0, puis Qwen 1.5, en février 2024 et Qwen 2,0 en juin 2024, le 18 septembre dernier, elle a publié Qwen 2,5, une collection de LLM « open weight » (sous licence Apache 2.0, ce qui est de plus en plus rare) mise à jour au cours du mois d’octobre 2024.

Les variantes de base ou instruites de Qwen 2.5 sont disponibles en sept tailles : 0,5, 1,5, 3, 7, 14, 32 et 72 milliards de paramètres. Qwen 2.5 a également le droit à une version « Coder » et « Math ».

Dotés d’une architecture dense, comme les principaux modèles de Meta et de Mistral AI, les LLM Qwen 2.5 sont entraînés avec des jeux de données incluant « jusqu’à 18 000 milliards de tokens ». Dans le cas, de Qwen 2.5 Coder, l’équipe a exploité 5 500 milliards de tokens, principalement du code disponible publiquement. Ces modèles disposent d’une fenêtre de contexte de 128 000 tokens et peuvent générer jusqu’à 8 000 tokens. Le laboratoire de recherche assure que plus de 29 langues sont prises en charge, dont le chinois, l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, l’italien, le portugais ou encore le japonais.

La version instruite de Qwen 2.5-72B serait supérieure à ces équivalents Mistral Large 2, Mixtral 8x22B, Llama 3.1 70B et ne se ferait que légèrement distancé par la variante de Llama 3.1 incluant 405 milliards de paramètres.

Ces résultats sont adoubés Hugging Face.

L’attrait communautaire de Qwen 2.5 « Qwen 2.5-72B est désormais le modèle par défaut de HuggingChat », déclare Victor Mustar, responsable du design produit chez Hugging Face, sur LinkedIn. « Qwen a établi de nouvelles références pour les modèles open-weight, réduisant considérablement l'écart avec GPT-4 et Sonnet-3.5. Pour de nombreuses tâches d'assistance quotidienne, il surpasse souvent les autres modèles et constitue la meilleure option disponible ». Quant à Qwen-VL-Plus, le modèle de langage-vision d’Alibaba Cloud, il égale ou bat Claude 3,5 Sonnet, GPT4-o, DeepSeek V2.5 et Llama 3.1 405B sur les tâches dites multimodales. Mais l’attention de la communauté open source est davantage portée sur la disponibilité de Qwen 2.5 Coder 32B. Celui-ci serait aussi performant que GPT4-o et Sonnet 3,5 lors des benchmarks, mais aussi devant DeepSeek 33B Instruct et Codestral 22B. Les premiers tests tendent à prouver les parangonnages effectués par le fournisseur de cloud. Si elle s’est essayée à l’exercice du mélange épars d’experts (SmoE), l’équipe Qwen continue de prouver la pertinence des LLM à l’architecture dense. L’équipe exploite divers éléments populaires chez les équipes de Mistral AI et Meta (SwiGLU, RMSNorm, RoPE, Attention QKV bias). Les modèles sMoE demeurent plus complexes à entraîner. D’autant que l’équipe chinoise semble avoir développé une solide expertise en matière de post-entraînement eu égard au nombre de techniques utilisées citées dans ses rapports. Outre l’aspect « open weight » et le fait que les LLM soient pris en charge par différents frameworks (dont Ollama, LM Studio, vLLM, TensorRT ou encore les SDK de Hugging Face), les LLM d’Alibaba Cloud gagnent en popularité.