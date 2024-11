Nvidia affiche un CA trimestriel record de 35 milliards de dollars

35 milliards de dollars de chiffre d’affaires, alors que les analystes financiers les plus optimistes tablaient sur 33,1 mds $. Et un bénéfice record de 19,1 mds $. Tels sont les derniers résultats trimestriels que Nvidia vient de publier. Ajoutons que ces résultats sont deux fois plus importants que ceux d’il y a un an.

Comme on peut s’en douter, une majeure partie de ce CA, 30,8 mds $, provient de la vente de GPUs H100, enfin livrés en grande quantité à tous ceux qui les ont attendus pendant des mois pour entraîner leurs modèles d’IA. Pour mémoire, ces cartes accélératrices pour datacenters sont vendues aux alentours de 40.000 dollars l’unité.

De manière assez ironique, le marché a accueilli assez froidement ces résultats, avec une baisse de quelques % du cours en bourse de Nvidia. Non pas parce que ces chiffres signifient que le fabricant vend bien trop cher ses GPUs, mais parce que l’annonce financière s’est accompagnée d’estimations pessimistes pour les prochains trimestres. Les GPU Hopper H200 et Blackwell B100/B200, respectivement de dernière et de prochaine génération, seront livrés plus tard que prévu.