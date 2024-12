ILLUIN Technology place nAIxt en chef d’orchestre de l’IA et de la GenAI

Reconnue pour ses projets de recherche en intelligence artificielle, ILLUIN Technology a développé des services d’accompagnement des grands groupes, mais aussi une suite de produits. À commencer par Dialogue, un outil développé à partir de 2018 pour concevoir des agents conversationnels. Il a été déployé à grande échelle par de grands groupes français, dont Enedis, EDF, La Macif, Boursobank, Randstad ou encore Geopost. La société revendique une soixantaine de clients.

Depuis, ILLUIN a étoffé son offre avec différents services consacrés aux traitements intelligents des documents – Doc Automation, Mail Automation, Search – mais aussi d’analyse de la voix et de l’intention client à chaud et à froid – Voice Parser et Speech Analyser.

« Sur le segment du traitement intelligent de documents, nos grands clients nous ont soumis à des benchmarks assez solides », déclare Robert Vesoul, cofondateur et CEO d’ILLUIN Technology. « Nos solutions savent traiter les documents les plus complexes : une facture d’hospitalisation, un bulletin de salaire, un constat d’accident automobile, etc. ».

Les noms de ces produits ont évolué. Ils ont eux-mêmes et ont largement été « remodelés » sous l’influence de l’IA générative, selon le dirigeant.

Il y a toutefois une constante depuis quatre ans. Ils reposent tous sur un « backbone » principal. « Nous avons décidé en 2023 d’en faire un produit à part entière », signale Robert Vesoul. « C’est le framework qu’on ouvre à l’ensemble de nos clients pour utiliser sur des cas de développement, de réalisation sur mesure, de projets qu’IA et d’IA Générative ». Ce framework, c’est la plateforme nAIxt. NAIxt est présentée comme un « studio low-code » devant couvrir la conception d’applications impliquant l’orchestration de modèles d’IA, génératifs ou non. La communauté scientifique parle de système d’IA composite.

Alors que Copilot et ChatGPT ont dominé la scène ces deux dernières années, certaines espèrent bénéficier de l’automatisation supplémentaire apportée par les LLM dans des processus métier. « J’étais récemment dans une intervention du sommet Positive AI. Il y avait des intervenants qui évoquaient le fait que les organisations les plus avancées en IA générative sont celles qui développent vraiment des applications sur mesure, cœur de métier », affirme Robert Vesoul.

Un manque d'outils spécifiques Or l’outillage disponible pour ce faire demeure complexe ou limité. Des frameworks comme LangChain et LlamaIndex se sont imposés, mais le paysage d’outils s’agrandit et ces librairies réclament l’intervention de développeurs ou de personnes familières avec Python ou JavaScript. « Ces solutions open source évoluent rapidement, mais couvrent une partie du sujet et leur développement a été peu inspiré en ce qui concerne l’intégration des systèmes d’information d’entreprise », estime Robert Vesoul. LangChain existe aussi dans une distribution commerciale plus complète en la matière que son projet open source. Historiquement, la majorité des équipes analytiques et de data science ne le sont pas. Elles et les externes utilisent ou ont longtemps utilisé des outils dotés d’une interface WYSIWYG pour gérer des pipelines de données. Le fait de traiter les données comme du code demeure un concept relativement nouveau et la barrière à l’adoption des pratiques DevOps/MLOps – reste élevée. « L’orchestration d’un framework en Python dans une organisation qui regroupe des data scientists, des data engineers et des data architects constitue un défi de taille », illustre Robert Vesoul. « Peu d’entreprises parviennent à le faire de manière efficace ». Les fournisseurs cloud tentent d’y remédier, mais certaines entreprises, dont une partie des clients d’ILLUIN, outre l’enfermement propriétaire, redoute les conflits d’intégrations entre des solutions parfois concurrentes. « Certains de ces outils dans les différents clouds dépendent des partis pris qui ne sont pas nécessairement ceux de l’organisation pour d’autres projets de développements », note Robert Vesoul. À cela s’ajoute la nécessité de gérer plusieurs grands modèles de langage, mais aussi différents algorithmes en tout genre. « Il y a la question de la performance, mais aussi des coûts », ajoute-t-il. « Aujourd’hui, les entreprises en 2024-2025 ont listé ou terminent de lister les cas d’usage prioritaires. Elles doivent maintenant organiser, développer, orchestrer cela à l’échelle de l’organisation ». Et la première case à cocher n’est autre que celle de la consommation des tokens : le rapport performance-coût. « La plupart des grands clients qu’on interroge nous disent, “un de nos enjeux, c’est de profiter de ces modèles, mais tout en restant indépendant” », relate le CEO d’ILLUIN Technology.

Agnosticité, le maître mot C’est l’un des arguments phares de la startup pour convaincre les grands groupes. Sa plateforme doit orchestrer des flux de travail propulsé à l’IA « hybride » de manière agnostique, que ce soit sur les trois grandes infrastructures cloud (GCP, Azure, AWS), sur les clouds souverains et qualifiés SecNumCloud (dont OVHcloud), mais aussi sur site. « Il s’agit de prouver que nous pouvons opérer des cas d’usage sans le recours aux API d’OpenAI, de déployer rapidement des capacités et aussi à changer des composants technologiques issus de différents fournisseurs en cours de route d’un projet », précise Ghislain Jeanneau, directeur produit nAIxt chez ILLUIN Technology. Techniquement, les clients et les partenaires d’ILLUIN s’y retrouvent. C’est le socle technique des produits évoqués plus haut. C’est aussi une solution familière pour les équipes Data & IA. Selon la présentation de Ghislain Jeanneau, nAIxt structure un projet en deux phases. Il y a d’abord la configuration dans le studio, puis l’exécution, c’est-à-dire la transformation des données « en résultats exploitables » via des API déployées. Les usagers manipulent des projets comprenant des objets réutilisables – des prompts, du vocabulaire, etc. « Des templates de projets permettent de commencer à travailler rapidement sur des cas d’usages fréquents, comme le RAG, les traitements documentaires, un paradigme orienté agents », etc. », assure Ghislain Jeanneau. Le développement dans nAIxt s’articule autour de deux types d’objets. Il y a d’abord un objet de type pipeline permettant de décrire les traitements en glisser-déposer en quelques manipulations. L’objet « test sets » rassemble des données de tests sur lesquelles les pipelines vont être éprouvés à chaque modification. « À chaque changement effectué, le pipeline est de nouveau exécuté et permet de comprendre l’impact des changements effectués ». Une fois le pipeline prêt, le bouton « déploiement » expose ce pipeline via API. Une interface et des modules permettent d’évaluer les performances et l’explicabilité des résultats dans la phase de configuration et au cours de l’exécution. L’UI inclut une fonction d’estimation des coûts afin de déterminer à travers les phases itératives de tests de pipelines quels sont les modèles d’IA les plus pertinents à exploiter. En cas d’erreur, de problèmes ou pour les besoins de la RSSI, la plateforme conserve des logs d’audit. Sur le papier, tout cela ressemble à un outil ETL/ELT (extraction, chargement et transformation de données). Mais ici, le T ne correspondrait pas uniquement au moteur de requêtes d’une base de données ou d’une technologie type Apache Spark, mais à différentes modalités de transformation, incarnée par l’inférence de modèles d’IA (LLM, VLM, computer vision, NLP, etc.). Ces transformations peuvent avoir lieu à différents endroits d’un pipeline afin de structurer les résultats et peuvent être liées ensemble. Ils sont effectués par des opérateurs, des fonctions spécifiques qui appellent différents LLM et outils. ILLUIN dit disposer de plus de 150 opérateurs. Le code généré par la plateforme peut être exécuté à travers des fonctions en mode « serverless » sur des services tierces de type FaaS. S’il s’agit éventuellement de créer un runtime, les entreprises peuvent accéder au code source des pipelines au besoin. L’outil de visual programming engendre arbitrairement du code TypeScript. « Nous avons choisi ce langage, car il peut gérer des charges de travail hautement asynchrones », explique le responsable produit. NAIxt s’intègre à diverses plateformes, dont Amazon Bedrock, Google Vertex AI, Azure AI, Microsoft Sharepoint, Google Drive, Salesforce, Dynamics 365, des bases de données vectorielles (Qdrant, Elasticsearch), des outils d’inférence de modèles (vLLM, TGI, Ollama), etc. Les documents eux-mêmes sont manipulables dans le studio et un système d’explicabilité vise à lier les informations à leurs sources. Certains opérateurs appliquant la méthode K des plus proches voisins permettent par exemple de vérifier qu’un montant affiché dans une facture est proche de celui annoncé dans un contrat. Ici, ILLUIN recommande d’utiliser des modèles de langage-vision, une architecture RAG et sa technique ColPali, exploitant les modèles « openweight » Google PaliGemma pour créer des embeddings visuels permettant d’extraire plus fidèlement les données en provenance de PDF ou de JPG. « Les cas d’usage d’IA générative se concentrent souvent sur des applications conversationnelles, où le résultat final est généralement une simple chaîne de caractères ou un JSON », note Ghislain Jeanneau. « Les outils permettant un prétraitement ou un post-traitement avancé des données selon des conditions spécifiques font défaut », assure-t-il. « Cela limite les possibilités à des automatisations de bout en bout, souvent orientées vers des workflows spécifiques. Avec l’IA générative, ces scénarios sont moins directs que des approches traditionnelles, ce qui rend les outils d’orchestration indispensables pour atteindre un niveau supérieur d’automatisation ».