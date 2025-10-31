ESN : Partitio victime d’une cyberattaque

Partitio, c’est une ESN toulousaine filiale de Konica Minolta Business France depuis mars 2023. Elle propose un large éventail de services, de la gestion de contenus au cloud privé en passant par l’hébergement de donnés de santé (HDS). Parmi ses clients, selon son site Web, on compte notamment l’aéroport Toulouse-Blagnac et le Bureau de Normalisation de l’Aéronautique et de l’Espace (BNAE).

Le 27 octobre, la revendication d’une cyberattaque à l’encontre de Partitio est apparue sur le site vitrine de l’enseigne mafieuse INC Ransom, illustrations à l’appui. Certaines confortent l’allégation, suggérant que des données de l’ESN ont effectivement été volées.

L’impact, sur les services fournis par Partitio, apparaît limité, selon nos observations.

Dans une déclaration adressée à la rédaction par le service de presse de Konica-Minolta Business France, Jean-Charles Ferrand, président de Partitio, reconnaît la survenue de l’attaque : « l’incident que vous évoquez fait actuellement l’objet d’analyses techniques approfondies. Partitio a immédiatement pris les mesures nécessaires et coopère avec les autorités compétentes ». Et de préciser que « nos collaborateurs et clients ont bien entendu été informés à travers des communications complètes et individualisées. Nous ne communiquerons pas davantage à ce stade. »

Les cyberattaques affectant les fournisseurs de services numériques ont parfois un impact considérable sur leurs clients. Ce fut récemment le cas de celle ayant touché RTX, filiale de Collins Aerospace. Revendiquée par Everest, elle a affecté le trafic de plusieurs aéroports en Europe fin septembre.

Fin août, des centaines de collectivités suédoises ont été affectées par une autre attaque, contre l’ESN Miljödata, revendiquée par Datacarry. Linedata l’avait précédé de quelques semaines. Avant cela, en France, il avait fallu compter avec Harvest et AAA Data. Fin 2024, Ecritel avait également fait l’objet d’une cyberattaque, menée par Hunters International. Quelques mois plus tôt, c’était Synertrade.