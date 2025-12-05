Avec Secoda, Atlassian s’équipe d’un catalogue de données pour ses agents Rovo AI

Atlassian a acquis la société Secoda pour un montant non divulgué. Basée à Toronto au Canada, elle est spécialisée dans le traçage et le catalogage de données. Elle avait convaincu des sociétés comme Panasonic et Deezer. L’objectif est de renforcer la gestion des données structurées par son produit Rovo AI.

Un catalogue de données pour des agents IA

Cette transaction, rendue publique cette semaine, s’inscrit dans une tendance plus large. Par exemple, ServiceNow a mis la main sur Data.World. Salesforce, après quelques allers-retours, a signé l’acquisition d’Informatica pour 8 milliards de dollars. Tous visent le même but : mieux organiser et gérer les données utilisées par les agents IA.

Le catalogue de données doit présenter une vue unifiée des ressources de données d’une entreprise, y compris leur emplacement de stockage, leur date de création et d’accès, ainsi que leur transformation et leur flux entre les systèmes.

Les agents Rovo AI d’Atlassian connaissent une forte adoption cette année. Or, les grandes entreprises peinent à organiser leurs vastes volumes de données structurées pour les rendre exploitables, selon Tiffany To, vice-présidente directrice d’Atlassian.

« Les clients se disent qu’ils doivent faire quelque chose avec l’IA, ils nous demandent donc d’accéder aux LLM », affirme-t-elle auprès d’Informa TechTarget [propriétaire du MagIT]. « Puis ils réalisent qu’ils doivent d’abord faire leurs devoirs avec leurs données. Si mes données ne sont pas organisées, si je n’ai pas de contexte ni de gouvernance sécurisée, beaucoup restent bloqués ».

Infuser les données structurées dans le Teamwork Graph

Actuellement, Teamwork Graph, le graphe de connaissances d’Atlassian, prend en charge les données non structurées. Il traite les tickets Jira, documents Confluence et les fichiers Google Drive. Mais pour compléter le tableau, les clients ont également besoin d’un accès aux données structurées.

« Les clients posent souvent des questions comme : “Combien de tickets Jira sont en cours ?” ou “Cette équipe est-elle en avance sur le planning ?” », relate Tiffany To. « Ces requêtes concernent les métadonnées qui suivent tous les projets. Aujourd’hui, c’est fait manuellement avec des outils d’analyse. Le processus prend beaucoup de temps ».

Selon la dirigeante, les clients veulent utiliser les agents Rovo pour répondre à ces questions. « Mais cela veut dire que Rovo doit profondément comprendre l’organisation des données. Le Teamwork Graph trace les relations entre les objets. Secoda apporte le contexte supplémentaire sur ce que sont ces objets ».

Un client d’Atlassian, Pythian, utilise déjà Rovo Enterprise Search depuis neuf mois. La firme de consultance canadienne spécialisée dans l’analytique a une douzaine d’agents en production et beaucoup d’autres en test. « Les déploiements IA nécessitent des fondations de données solides pour être précis », confirme Kasia Wakarecy, vice-présidente chez Pythian. « Toute méthode supplémentaire de gouvernance des données est critique ».