Codestral 25.01 : Mistral AI se pose en champion de la complétion de code

Le fournisseur français de LLM a présenté Codestral 25.01, un grand modèle de langage consacré aux développeurs. Entraînée sur plus de 80 langages de programmation, la première variante de ce LLM était la première à porter la licence propriétaire permissive de la startup, la MNPL. Codestral 25.01 est pour l’heure accessible via API depuis La Plateforme, le hub des API de Mistral AI, Vertex AI de Google Cloud et en préversion privée sur Azure AI Foundry. Il arrivera prochainement sur Amazon Bedrock. Pour l’instant, l’usage en local du LLM n’est disponible que depuis Continue, un assistant de programmation dédié aux entreprises.

Ingérer plus de code et répondre plus rapidement Codestral 25.01 est un modèle doté de 24 milliards de paramètres, soit deux de plus que son aîné. Il dispose d’une fenêtre de contexte de 256 000 tokens, contre 32 000 pour Codestral 24.05. Codestral 25.01 demeure un modèle dense spécialisé dans les tâches de complétion de code (remplissage au milieu ou fill-in the middle), de correction de code et de génération de tests. La startup estime que la complétion de code est l’intérêt principal des LLM pour les développeurs. Eux n’ont pas forcément besoin que les modèles génèrent l’entièreté du contenu. Il peut aussi convertir du code existant, le résumer, l’enrichir, le revoir, le refactoriser, ou le débugger. Les différences entre les versions 24.05 et 25.01 tiennent essentiellement en l’amélioration de l’architecture du LLM et de son tokenizer. Codestral utilisait jusqu’alors sa la version 3 du tokenizer de Mistral AI, nommée Tekken. Mistral AI assure également que Codestral 25.01 serait deux fois plus rapide que son aîné. Un élément que la startup aborde sans démonstration.