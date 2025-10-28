Cloud souverain : la Commission européenne publie une grille de lecture controversée

Le 10 octobre, la Commission européenne a annoncé une campagne IT. Elle doit permettre « aux organes et organismes de l’UE » de se procurer des services IaaS et PaaS de cloud souverain pendant six ans. L’appel d’offres qui devrait être attribué entre décembre 2025 et février 2026 représente une somme totale de 180 millions d’euros. Il sera mené à travers son système d’achat dynamique, Cloud III DPS. « Jusqu’à quatre fournisseurs se verront attribuer un contrat », précise la Commission.

Une formule mathématique pour noter le degré de souveraineté d’un cloud Contrairement aux précédentes campagnes qui permettaient généralement aux propositions moins-disantes de remporter l’appel d’offres, Cloud III DPS intègre désormais le « Cloud Sovereignty Framework », un cadre publié le 20 octobre. Il doit aider à pondérer les achats de services cloud en fonction de huit « objectifs de souveraineté » (SOV-1 à SOV-8). La direction générale des services numériques de la CE distingue ainsi les notions de souveraineté stratégique, légale, de données, opérationnelle, logistique, technologique, sécuritaire et environnementale. À chaque objectif est un pourcentage de pondération qui jouera dans l’attribution de l’appel d’offres. Le résultat final est un « score de souveraineté » exprimé en pourcentage. Il est calculé à l’aide d'une formule mathématique. En outre, les objectifs de souveraineté sont à évaluer à l’aune de cinq niveaux minimum d’assurance (Sovereign Effectiveness Assurance Levels ou SEAL 0 à 4) : aucune souveraineté, souveraineté juridictionnelle, souveraineté des données, résilience numérique et souveraineté numérique totale. Ce niveau minimum d’assurance est déterminé par la documentation disponible et les réponses aux questions formulées dans l’appel d’offres. « Notre objectif est de veiller à ce que toutes les institutions, organes, offices et agences européens puissent choisir des services cloud “adaptés à leurs besoins” », explique Philippe Van Damme, directeur général adjoint de la DIGIT à la Commission européenne, sur LinkedIn. « Nous complétons notre évaluation par une bonne dose d’excellence technique afin de garantir que la technologie que nous utilisons est non seulement souveraine, mais qu’elle apporte également la valeur dont nous avons besoin », poursuit-il.

Un cadre censé soutenir le marché européen du cloud Cette grille de lecture interne est inspirée du référentiel du cloud de confiance du Cigref. Elle s’appuie aussi sur des initiatives au sein de Gaia-X et des lois européennes en matière de cyber-conformité (NIS 2, DORA, ENISA). Elle ferait, entre autres, « écho aux enseignements » des stratégies nationales de la France (Cloud de Confiance) et de l’Allemagne (Souveräner Cloud). Mais elle n’est pas uniquement destinée aux besoins de la Commission, selon Philippe Van Damme. « Nous voulons que notre cadre de souveraineté du cloud devienne une référence en matière d’achat de services cloud et un catalyseur de la croissance du marché européen du cloud », affirme-t-il. Enfin, un moyen concis de définir le cloud souverain, estiment certains internautes. Le cadre en lui-même tient sur six pages. Ce serait là un problème pour d’autres. Les notions évoquées semblent floues, voire erronées, selon l’association CISPE qui représente 38 fournisseurs européens, dont NumSpot, Outscale, Vultr ou encore Clever Cloud.