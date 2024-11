Ignite 2024 : Microsoft remplace AI Studio par Azure AI Foundry

Alors que Microsoft s’est concentré mardi sur Copilot et les agents d’IA lors de sa conférence Ignite, le fournisseur de cloud a également consacré des efforts à fournir un environnement permettant aux développeurs de créer des applications d’IA.

Le premier de sa conférence, le géant de la technologie a présenté Azure AI Foundry, une plateforme permettant aux développeurs de concevoir, de personnaliser et de gérer des applications et des agents d’IA. Cette fonderie était auparavant connue sous le nom d’Azure AI Studio.

« Chaque application est une application d’intelligence artificielle, et chaque nouvelle génération d’applications apporte son lot de besoins en constante évolution », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, lors de son discours d’ouverture. « L’intelligence artificielle transforme la manière dont nous concevons, personnalisons et gérons les applications aujourd’hui. »

Azure AI Foundry, un peu plus qu’un renommage

Satya Nadella, PDG de Microsoft a présenté Azure AI Foundry lors d'Ignite 2024.

Le renommage serait justifié. Azure AI Foundry serait prêt à répondre à ce changement avec diverses fonctionnalités.

La principale nouveauté tient dans la disponibilité en préversion du SDK Azure AI Foundry. Il fournit aux entreprises des outils pour personnaliser, tester, déployer et gérer les applications et les agents d’IA. Le SDK fournit aux développeurs 25 modèles d’applications prédéfinis, leur permettant d’intégrer Azure AI dans leurs applications en Python, C# et bientôt JavaScript.

Microsoft a également réintroduit le portail Azure AI Foundry, qui faisait partie de l’ancien Azure AI Studio. Disponible en préversion, le portail est une interface visuelle qui aide les développeurs à découvrir et à évaluer les modèles, services et outils d’IA. Le portail comprend un nouveau centre de gestion et permet aux équipes de gérer et d’optimiser les applications d’IA à grande échelle.

Azure AI Foundry propose également Azure AI Agent Service, disponible en préversion le mois prochain. Le service aidera les développeurs professionnels à orchestrer, déployer et faire évoluer des agents adaptés à l’entreprise pour automatiser les processus métier. Le service comprend des fonctionnalités telles que le stockage personnalisé et la mise en réseau privé, afin que les organisations puissent protéger leurs données.

Agent Service pourra se connecter à différentes sources en passant par Bing, SharePoint, Microsoft Fabric, ou bien Azure AI Search. Il sera possible d’utiliser plus de 1 400 connecteurs « d’actions » depuis Azure App Logic.

Pour les développeurs, le SDK Azure AI Foundry permet d’orchestrer les services Azure Machine learning, OpenAI Service, AI Search, AI Agent Service, AI Content Safety en partant de GitHub, en utilisant Visual Studio ou Copilot Studio. Le SDK est accompagné de templates de prompts, d’évaluation des modèles, d’observabilité (via Azure Monitor OpenTelemetry) et applicatifs. Il s’intègre à un « kernel sémantique » afin d’intégrer diverses applications et orchestrer les flux de travail.

« La base de Foundry est de construire toutes les applications, agents, assistants et applications intelligentes qui fonctionneront dessus », déclare Jason Wong, analyste chez Gartner.