Serveurs : Oracle lance ses nouvelles baies Exadata X11M

Un an et demi après la génération X10M, Oracle vient de dévoiler l’Exadata X11M, sa dernière machine conçue spécifiquement pour exécuter les bases de données SQL dans le datacenter. Et dans le cloud, puisque tous les services Oracle DB d’OCI, Azure, AWS et GCP fonctionnent sur cette baie de calcul très particulière.

Sa particularité principale étant que tous les éléments – nœuds de calcul, nœuds de stockage - sont interconnectés par deux réseaux RoCE de 100 Gbit/s chacun et dont le fonctionnement rappelle celui des supercalculateurs.

Une machine Exadata X11M est une étagère rack entière qui contient dix-neuf serveurs 2U fonctionnels (calcul ou stockage) et deux switch 2U pour les interconnecter. Les dix-neuf nœuds comprennent au moins deux serveurs de calcul et trois serveurs de stockage. L’utilisateur final choisit comment peupler les quatorze autres emplacements, selon s’il a surtout besoin de puissance ou de capacité.

Deux modèles de nœuds de calcul et trois modèles de nœuds de stockage

Il existe deux modèles de serveurs de calcul. Le plus puissant a deux processeurs AMD Epyc 9J25 de 96 cœurs chacun, cadencés de 2,6 à 4,5 GHz, et jusqu’à 3 To de RAM. Selon Oracle, ses performances sont de 2,8 millions d’IOPS en requêtes SQL de lecture et 2,5 MIOPS en requêtes SQL d’écriture.

Le plus économique, appelé modèle Z, n’a qu’un processeur AMD Epyc 9J15 de 32 cœurs, cadencé de 2,95 à 4,4 GHz, et 1,125 To de RAM. Malgré son nombre de cœurs beaucoup plus réduit, ce modèle Z atteint des performances qui ne sont que deux fois inférieures à son grand frère : 1,4 MIOPS en requêtes SQL de lecture et 1,25 MIOPS en requêtes SQL d’écriture.

Il existe aussi deux modèles de serveurs de stockage. L’un a deux processeurs AMD Epyc 9J15 (soit 64 cœurs en tout), 1,5 To de RAM, quatre SSD NVMe TLC de 6,8 To chacun pour les données les plus chaudes (soit 27,2 To) et douze disques durs de 22 To chacun pour les données auxquelles on accède moins souvent (soit 264 To).

Ce premier modèle peut se décliner en une version 100% SSD. Dans ce cas, Oracle propose de remplacer les douze disques durs par quatre SSD NVMe QLC de 30,5 To chacun (soit 122 To). Il est probable que cette configuration évolue rapidement vers plus de SSD, plus capacitifs.

L’autre serveur de stockage, également un modèle Z, n’a qu’un seul processeur AMD Epyc 9J15, 768 Go de RAM, deux SSD NVMe TLC de 6,8 To chacun (13,6 To) et six disques durs de 22 To chacun (132 To).

Les processeurs Epyc 9J25 et 9J15, sont des modèles qu’AMD fabrique spécifiquement pour les besoins d’Oracle. S’agissant de la toute dernière génération d’Epyc, ces processeurs intègrent des unités vectorielles. Oracle prétend ainsi que les requêtes sur les bases de données au format vectoriel – utilisables dans le cadre d’une IA – seraient 43% plus rapides que sur l’ancienne Exadata X10M.