Oracle Exadata Exascale : grande architecture pour petites charges de travail

Oracle a annoncé la disponibilité générale d’Oracle Exadata Database Service sur Exascale (ExaDB-XS).

Exascale c’est l’architecture multitenant d’Oracle. Celle-ci sépare un espace de stockage en cloud « intelligent » d’un pool de calcul optimisé pour la base de données Oracle.

Dans les faits, Oracle s’appuie sur les mêmes appliances X8M, X9M et X10M que celles utilisées pour Oracle Exadata Database Service on Dedicated Infrastructure qui sépare déjà le calcul du stockage dans le traitement de données.

Ainsi, depuis la disponibilité des appliances X8M, il relie les serveurs de calcul aux serveurs de stockage par un réseau RoCE.

Pour rappel, les serveurs de stockage sont équipés de barrettes de RAM (XRMEM) accessible à l’aide du protocole RDMA, de SSD NVMe et de disque dur formant les trois tiers de stockage chaud, tiède et froid.

De plus, ces fichiers sont divisés sous forme « d’extents » de 8 Mo chacun. Ce choix s’explique pour des raisons de performances et de compatibilité effective avec l’architecture multitenant.

Or, avec Oracle ASM, chaque type de fichiers, est répartie par groupe de disques associé aux données de la base, aux fichiers de récupération, aux snapshots et aux configurations de stockage étendu. Ici, il s’agissait d’assurer la redondance de ces informations et leur séparation sur des volumes de stockage distincts.

De plus, il gère l’ensemble des actifs logiques sous forme de fichiers : données dans une base, snapshots, logs « redos », clones, blocs de stockage, etc.

« Avant cette annonce, chaque tenant disposait de serveurs de calcul et de stockage exadata dédiés. Et nous avions un logiciel appelé Automatic Storage Management (ASM) qui était utilisé pour distribuer le stockage entre les bases de données », déclare Kodi Umamageswaran, Senior Vice President, Exadata and Scale-Out Technologies chez Oracle. « Désormais, un pool commun de calcul et de stockage exascale prend en charge des milliers de tenants et des millions de bases de données ».

Des performances équivalentes aux infrastructures dédiées

Ce mécanisme, associé au réseau RoCE et au protocole RDMA, permettrait d’obtenir des niveaux de performance similaires des services Exadata dédiés, à savoir un débit I/O de 2880 Go/s lors de benchmarks analytiques génériques et une latence I/O de l’ordre de 17 microsecondes, quand les serveurs sous-jacents sont des X10M.

Ces performances seraient également dues à la gestion à la volée du tiering de données et la parallélisation automatique des traitements SQL, entre autres.

Les développeurs, eux, peuvent profiter d’Exascale pour créer des clones de base de données, soit comme une copie entière ou des clones « thin », depuis une base de données de production ou un snapshot. La technologie « redirect on write » permettrait de « réduire drastiquement les capacités de stockage requises pour le clonage », puisque ces clones peuvent partager des blocs avec la base de données d’origine tant que celle-ci n’a pas enregistré de nouvelles données.

Des fonctionnalités qui, pour la plupart, existaient déjà.

En lieu et place des groupes de disques, les administrateurs voient des vaults rattachés aux clusters de VM. Ces vaults sont des conteneurs de stockage logique tirant les ressources des pools de serveurs physiques, attachés aux clusters de VM. « Les Vaults représentent le nouveau concept le plus visible [par les administrateurs], car ils sont utilisés directement par la base de données Oracle à la place des groupes de disques ASM ». Les vaults accueillent indifféremment les fichiers de données et de récupération. « Le type de contenu est associé au fichier lui-même dans Exascale, de sorte que les administrateurs n’ont pas besoin de séparer ces fichiers dans différents vaults, puisque le stockage sous-jacent est partagé par tous les vaults », précise Oracle.

En ce qui concerne le déploiement, une page permet de configurer les VM, les vaults attachés, de provisionner l’image de conteneur de la base de données ainsi que le VCN et ses deux sous réseaux (client, backup).

ExaDB-XS n’est compatible qu’avec Oracle Database 23ai, entrée en disponibilité générale en mai. Le service peut inclure la licence pour la 23ai ou les clients peuvent charger une image BYOL.

Les administrateurs peuvent déployer entre 2 et 10 VM, chacune doté de 8 à 200 ECPU (« l’ECPU est basé sur le nombre de cœurs par heure alloués de manière élastique à partir d’un pool de serveurs de calcul et de stockage »). Chaque VM nécessite au minimum 22 Go de RAM (2,75 Go par ECPU). Il faut par ailleurs allouer un espace de stockage de fichiers par VM compris entre 280 et 1100 Go.

Un Vault comprend entre 300 Go et 100 To d’espace de stockage.