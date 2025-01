Recherche vectorielle : MariaDB veut détrôner les bases de données spécialisées

Après son rachat par le fonds d’investissement K1 et le changement de CEO en septembre dernier, MariaDB annonce la disponibilité générale de MariaDB Enterprise Platform 2025.

Cette plateforme s’appuie principalement sur les versions entreprise de Server 11.4, le moteur de la base de données, et de MaxScale 25.01, un proxy « avancé » responsable de la mise à l’échelle du SGBD SQL.

Enterprise Server 11.4 doit d’abord améliorer la prise en charge des documents JSON, débuté en 2016.

Les ajouts se matérialisent par l’ajout d’éléments de syntaxe au DSL de MariaDB.

Les commandes additionnelles visent à normaliser les fichiers JSON, à comparer les structures, à filtrer des clés spécifiques à partir d’objets, à trouver des intersections entre des arrays. Il est également possible de valider les documents par rapport aux schémas déployés, ainsi que de transformer objets en arrays et vice-versa.

Ces modifications introduites à partir de MariaDB 10.x et canonisées dans cette version LTS d’Enterprise Server, permettraient de « gérer les différents formats JSON ou maintenir des exigences strictes en matière de validation des données lors du traitement des documents JSON au sein de la base de données elle-même ».

MariaDB plc n’est pas le seul éditeur de bases de données SQL à renforcer ces capacités de traitement JSON. Avant que l’IA accapare le marché, Oracle avait également revu sa prise en charge de ce format. La montée en puissance de MongoDB et l’usage croissant de JSON dans les applications Web ont convaincu les spécialistes des traitements transactionnels (et analytiques) de s’équiper en conséquence.

Weaviate, Qdrant, pgvector : MariaDB veut prouver l’inefficacité des solutions dédiées à la recherche vectorielle… Justement, en parlant d’IA, MariaDB se lance, lui, aussi dans la prise en charge des données vectorielles. Pour rappel, la vectorisation consiste en la transformation de données semi-structurées et non structurées en suite de nombres à virgule dans un espace à n dimension(s). Un algorithme permet de comparer ces nombres à virgule afin d’y trouver des similarités. C’est en vectorisant les questions et les documents dans lesquels se trouvent les réponses qu’il est possible de propulser les fameux systèmes RAG (Retrieval Augmented Generation). Un grand modèle de langage se charge d’analyser les données à sa disposition et de générer les réponses aux demandes des usagers. Comme Oracle ou SAP, MariaDB considère que la prise en charge des vecteurs doit être native. L’éditeur estime que le recours aux bases de données dédiées, comme Pinecone ou Weaviate, ou l’ajout de plugins, tels pgvector dans PostgreSQL sont des sources de complication. Ces technologies induiraient des « coûts cachés » en matière de synchronisation de données et de maintenance. « MariaDB est connue pour sa polyvalence, et c’est un élément central de notre objectif pour MariaDB Enterprise Platform 2025 », vante Vikas Mathur, chef de produit, MariaDB plc, dans un communiqué de presse. « L’intégration de la recherche vectorielle au serveur de base de données permet aux clients d’étendre la base de données qu’ils utilisent déjà dans toute leur organisation à de nouvelles applications d’intelligence artificielle ». Pour prouver ses dires, MariaDB a fait appel à Small Datum. En août 2024, la société de consultance a comparé les performances du moteur de recherche vectorielle natif à celles de PostgreSQL et pgvector. Ainsi, MariaDB 11.7 permettrait de traiter 1,5 fois plus de requêtes par seconde avec le même objectif de rappel du contexte (proportion de faits présents dans les vecteurs récupérés pour générer la réponse). L’indexation serait également deux fois plus rapide qu’avec le couple PostgreSQL – pgvector. Selon ce même parangonnage, MariaDB dépasserait légèrement les performances de RediSearch et surpasserait celles de Qdrant et de Weaviate, deux bases de données spécialisées.

… sans faire les bons tests Sous le capot, MariaDB s’appuie sur une version « légèrement » modifiée de Hierchical Navigable Small Worlds (HNSW), nommée MHNSW (M, pour MariaDB). Cet algorithme basé sur la théorie des graphes s’appuie sur une méthode de recherche des plus proches voisins. HNSW offre un compromis entre précision des informations trouvées et performances. HNSW est actuellement l’algorithme de recherche vectorielle le plus populaire sur le marché. MariaDB couple MHNSW à son moteur InnoDB. L’éditeur a développé un type de données ainsi qu’un index spécifique. Au moment du test, l’éditeur n’avait pas encore implanté la mesure des distances par similarité cosinus, Jaccard ou en utilisant un « dot product ». Il exploite donc la distance euclidienne pour mesurer l’écart entre les vecteurs. Or, si elles prennent en charge trois à quatre techniques de mesure de distance, Qdrant et Weaviate utilisent par défaut la similarité cosinus, comme Oracle Database 23ai. La plupart des bases de données qui prennent en charge la recherche vectorielle s’appuient sur la similarité cosinus parce qu’elle est dite « insensible à la magnitude ». La mesure de la distance euclidienne peut être affectée par la différence de longueur entre les vecteurs. « Par essence, la similitude cosinus se concentre sur la direction plutôt que sur la distance entre les vecteurs, ce qui la rend idéale pour l’analyse de données à haute dimension », note l’éditeur MyScale, dans un billet de blog. « La distance euclidienne peut poser des problèmes en matière de mise à l’échelle ». En clair, pour observer des performances similaires aux parangonnages de Small Datum, il convient de normaliser les données vectorisées et d’en limiter le volume. La distance euclidienne est davantage utilisée pour mesurer la distance des données structurées, par exemple des mesures ou des coordonnées, mais aussi des images. MariaDB promet déjà de prendre en charge la similarité cosinus. Surtout, l’éditeur vante les capacités de son Enterprise Platform 25 avec une fonctionnalité qui n’est pas en disponibilité générale. « La prise en charge des types de données et de la recherche vectorielle atteindra le statut de fonctionnalité stable en février 2025 et sera intégrée dans le serveur d’entreprise lors de la prochaine version de maintenance au printemps », affirme MariaDB. Pour l’heure, les clients peuvent tester la préversion technique de la recherche vectorielle à travers Enterprise Server 11.4, tandis que la version communautaire (11.7 RC) intègre cette fonctionnalité pour les autres usagers. MariaDB promet déjà l’intégration avec les frameworks LangChain, Spring AI et LlamaIndex.

Une meilleure prise en charge des SSD Outre la gestion des données au format JSON, et la prise en charge partielle de la recherche vectorielle, Enterprise Server 11.4 doit éliminer le recours à un outil externe dans la gestion des schémas avec les moteurs de sockage InnoDB, Aria et MyISAM. Ici, une fonction intégrée supervise les changements de schéma (Online Schema Change). Ces changements peuvent être effectués entre les serveurs primaires et les répliques, tout comme la gestion des partitions a été améliorée. Aussi, Enterprise Server 11.4 fournit un optimiseur, c’est-à-dire un planificateur d’exécution de requêtes optimisées pour les SSD NVMe (et plus généralement pour des disques ayant des capacités de lecture supérieures à 400 Mo/sec). Cela permettrait de réduire les coûts tout en augmentant les vitesses d’exécution. L’éditeur annonce avoir simplifié la gestion des espaces dans les tables InnoDB et la configuration SSL (également, le chiffrement TLS est dorénavant activé par défaut). MariaDB ajoute que cette version apporte « des optimisations avancées des semi-jonctions, ainsi que de la sauvegarde et des réplications ». À noter qu’Enterprise Server est désormais disponible sous la forme d’une image Docker et qu’un opérateur Kubernetes est en préparation.