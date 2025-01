Les LLM DeepSeek-R1 et V3 sont « frugaux » à l’entraînement, pas à l’usage

La startup chinoise a présenté ses grands modèles de langage comme peu coûteux à l’entraînement. Bien qu’il soit doté de 671 milliards de paramètres, ils ont pu être entraînés sur un lot de 2048 GPU Nvidia H800 (des H100 modifiés pour l’export en Chine) pendant deux mois.

Cela s’explique en partie par le choix de l’architecture Sparse Mixture of Experts (SMoE) – présenté par LeMagIT avant l’émergence de ChatGPT –, et au recours à l’encodage des nombres à virgule flottante FP8.

« Le consensus parmi les experts est que le coût de l’entraînement affiché est trompeur, car il ne reflète pas l’ensemble des dépenses réelles. En particulier, le coût de conception serait au moins dix fois supérieur à celui de l’entraînement », constate Jean-Baptiste Bouzigue, CEO d’Ekimetrics. « Cela dit, ces montants restent relativement faibles comparés aux investissements d’OpenAI pour une mise en production ».

Pour rappel, les grands modèles de langage doté d’une architecture SMoE n’activent qu’une partie de leurs paramètres à l’exécution. Ici, DeepSeek-R1 n’en déclenche que 37 milliards. Or, il est nécessaire de conserver tous les paramètres en mémoire VRAM pour que le modèle les appelle dynamiquement, suivant les besoins. Charger 671 milliards de paramètres en mémoire – 688 Go environ – réclame 600 Go de VRAM. Pour rappel, un cluster de huit GPU Nvidia H100 en dispose de 640 à 756 Go (il faut compter 80 ou 94 Go de VRAM suivant la variante). Pour que le modèle réponde dans des conditions optimales, il lui faut 100 à 300 Go de VRAM supplémentaires. Logiquement, cela demande d’interconnecter deux clusters dotés de huit GPU H100 chacun. Chaque carte a un TDP de 700 watts, ce qui n’inclut pas les ressources consommées par les processeurs du serveur.

Les fournisseurs s’alignent pour héberger DeepSeek-R1 dans le cloud ou sur site

L’opération est plus rentable pour un fournisseur de services cloud. De fait, il peut distribuer le modèle sur davantage de clusters GPU afin de traiter les demandes des usagers en parallèle.

Une promesse déjà faite par Snowflake.

« En apportant les modèles de DeepSeek […] dans la plateforme Snowflake, nous pouvons nous assurer que les clients bénéficient d’une IA facile, efficace et surtout fiable, qui bénéficie de la sécurité robuste et des garde-fous de gouvernance de Snowflake – sans que les données ne quittent jamais l’environnement protégé de Snowflake », déclare Baris Gultekin, Head of AI at Snowflake, dans un communiqué de presse. « Les dernières réalisations de DeepSeek soulignent le rôle essentiel d’une plateforme de données solide pour permettre une innovation sécurisée en matière d’IA à grande échelle ».

AWS affirme que ses clients peuvent les déployer via une fonction d’import « personnalisée ». IBM l’utilisera pour déployer R1 sur sa plateforme Watsonx.ai.

DeepSeek a parfaitement conscience de cette limite. C’est pourquoi elle propose des versions distillées de DeepSeek R1. Ces LLM plus petits peuvent être déployés en cloud ou sur une machine en local. Toutefois, ils sont moins performants que leur grand frère. HuggingFace et Dell viennent justement d’annoncer un partenariat pour héberger sur site la version distillée de DeepSeek R1 sur Qwen 2.5 32B sur site. C’est le plus performant d’entre eux.

« Avec DeepSeek, la réduction des coûts transforme la problématique : ce n’est plus une question de moyens, mais de responsabilité », considère Jean-Baptiste Bouzige. « Jusqu’ici, les entreprises étaient freinées par la disponibilité des GPU et le coût élevé de l’inférence. En baissant ces barrières, la responsabilité dans l’usage des LLM devient cruciale, car sans régulation, les intérêts économiques et écologiques risquent de diverger ».