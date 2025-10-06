Granite 4.0 : IBM veut écraser la concurrence sur le terrain de l’inférence

La semaine dernière, IBM a lancé Granite 4.0. Cette quatrième collection de modèles de langage open weight contient 10 checkpoints pour quatre LLM.

Comme à son habitude, Big Blue croit en l’avènement de petits modèles de langage (Small Language Model ou SLM).

Autre particularité depuis Granite 2.0, IBM tente toutes les variantes d’architecture de transformer à l’état de l’art. Le groupe est aussi l’un des rares à mettre la technique Mixture of Experts au service de petits LLM. IBM s’essaye cette fois-ci à une architecture hybride.

C’est le cas pour trois des quatre types de modèles présentés.

IBM cherche là à réduire drastiquement la consommation de mémoire vive vidéo et la latence au moment de l’inférence.

Comme l’expliquent les porte-parole du groupe, la puissance de calcul réclamée par les LLM basés sur une architecture Transformer augmente de manière quadratique. « Si la longueur du contexte double, le nombre de calculs qu’un modèle de Transformer doit effectuer (et stocker en mémoire) quadruple », affirment-ils.

Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs techniques ont vu le jour, notamment pour optimiser la fenêtre de contexte et le mécanisme d’auto-attention (la particularité des Transformers).

Transformer, Mamba 2, MoE : IBM joue l’hybridation des techniques Mais une autre architecture, Mamba, a été imaginée pour résoudre ce défaut. Un modèle Mamba n’est pas un réseau de neurones récurrents à proprement parler. C’est un dérivé d’un modèle espace-état (state space model ou SSM). « Ils [les modèles espace-état] ont été initialement conçus pour prédire l’état suivant d’une séquence continue (comme un signal électrique) en utilisant uniquement les informations provenant de l’état actuel, de l’état précédent et de l’éventail des possibilités (l’espace d’états) », rappelle IBM. Un algorithme largement utilisé dans les scénarios de prédiction. En 2023, les chercheurs Albert Gu et Tri Dao ont ajouté au SSM un mécanisme de sélection et une méthode de scan. Deux approches qui ont démontré que les SSM pouvaient rivaliser avec les Transformer pour la génération de langage. Mamba 2 est une optimisation de cette architecture. Elle a d’abord été mise en pratique par A21Labs. Mistral AI l’a testé avec Codestral Mamba. Celle-ci présente l’avantage d’une mise à l’échelle linéaire de la puissance de calcul (« si la séquence dans la fenêtre de contexte double, les ressources de calcul nécessaires doublent »), tout en restant compatible avec les Transformers. C’est d’ailleurs une capacité essentielle. Les modèles Mamba « pur-jus » ont davantage de mal à exploiter les informations présentes dans le contexte. C’est la stratégie retenue par IBM. Les modèles Granite 4.0-H-Micro, H-Tiny et H-Small combinent des couches Mamba 2 avec des blocs Transformer avec un ratio 9 pour 1. Plus précisément, pour quatre couches d’attention, les trois modèles disposent de 36 blocs Mamba 2. Si Granite 4.0-H-Micro combine une architecture Transformer dense avec Mamba 2, H-Tiny et H-Small repose sur un couple « Transformer MoE/Mamba 2 ». Dans cette configuration, IBM peut utiliser tous les mécanismes d’optimisation populaires (activation SWIGLU, RMSNorm, MoE avec experts partagés, mécanisme NoPe pour étendre la fenêtre de contexte) des transformers avec des composants Mamba 2. « Le meilleur des deux mondes », croient les chercheurs de Big Blue.

Faire baisser la consommation de VRAM de 70 % Ainsi, Granite-4.0-H-Tiny inclut 64 experts, dont seulement 6 activés à l’inférence. H-Small en contient 72 pour 10 experts sélectionnés lors des traitements. Surtout, H-Tiny n’active qu’un milliard de ses 7 milliards de paramètres à l’inférence, quand H-Small en enclenche 9 milliards pour 32 au total. H-Micro utilise pleinement ses 3 milliards de paramètres, comme Granite-Micro, un modèle dense, sans Mamba 2. Plus concrètement, H-Tiny n’a besoin que de 8 Go de VRAM pour s’exécuter en FP8. H-Small nécessite 33 Go de VRAM dans la même configuration, soit un GPU Nvidia L40S (48 Go de VRAM). Selon IBM, H-Tiny n’aurait besoin que de 15 Go de VRAM pour exécuter 8 sessions concurrentes et un total de 128 000 tokens (la fenêtre de contexte maximale des modèles Granite 4.0). Granite 3.3 8B, un modèle dense aurait besoin de 90 Go de VRAM pour exécuter la même tâche. En clair, plus besoin de louer des clusters de Nvidia H100. Une instance A10 ou une RTX 3090 suffit (24 Go de VRAM) pour lancer un projet. Avec Granite-H-Micro, il suffirait d’un Raspberry Pi doté de 8 Go de RAM. Le groupe a également fait en sorte de rendre ses modèles hybrides compatibles avec les GPU AMD MI-300X et les puces NPU Hexagon de Qualcomm. Et IBM d’assurer test à l’appui que H-Tiny et H-Small peuvent consommer jusqu’à 70 % de VRAM de moins que les autres modèles Transformers « open weight », dont Qwen 3 8B et 32B, mais aussi Llama 3.2-8B Instruct et Phi-4. Ces LLM sont déjà optimisés pour consommer moins de ressources de calcul que leurs homologues propriétaires. Autre comportement intéressant, la vitesse d’inférence croît avec le volume de tokens ingérés.

Un entraînement plus opaque et probablement bien plus carboné Et à l’entraînement ? Cette fois-ci, IBM n’a pas utilisé son supercalculateur Blue Vela, ni même l’infrastructure de l’entreprise. « Nous avons entraîné les modèles de langage Granite 4.0 à l’aide d’un cluster NVIDIA GB200 NVL72 hébergé chez CoreWeave », indiquent les chercheurs d’IBM. « La communication intrarack s’effectue via le domaine NVLink à 72 GPU, tandis qu’un réseau InfiniBand NDR 400 Gb/s Fat-Tree non bloquant assure la communication interrack. Ce cluster fournit une infrastructure évolutive et efficace pour l’entraînement de nos modèles sur des milliers de GPU ». En juin 2025, IBM et CoreWeave présentaient un test MLPerf avec 2496 GB200. Bien loin des 768 GPU H100 utilisé pour entraîner Granite 3.0 et les préversions de Granite 4.0. Contrairement à l’accoutumée, Big Blue n’a pas présenté le bilan carbone pour la collection. Le groupe avait jusque là fait preuve d’exemplarité en la matière (bien que ces informations ne sont pas aisément accessibles). Il faut dire que la collection Granite 4.0 a été entraînée avec 22 000 milliards de tokens, contre 10 000 milliards de tokens pour Granite 3.0. À son habitude, IBM révèle les noms des jeux de données ouverts utilisés lors du préentraînement : DataComp-LM, GneissWeb, TxT360, Wikipédia. Mais une plus grande partie des données est issue de sources inconnues ou propriétaires. « Nos données d’apprentissage supervisé proviennent principalement de trois sources clés : des ensembles de données accessibles au public sous licence permissive, des données synthétiques internes ciblant des capacités spécifiques, et une sélection de données vérifiées par des humains », lit-on depuis le dépôt Hugging Face d’IBM. Tout comme le groupe ne détaille pas les ajustements de son pipeline d’entraînement « amélioré ». Si ce n’est que les LLM ont été entraînés avec une fenêtre de contexte de 512 000 tokens, réduite à 128 000 tokens. Qui peut le plus peut le moins.